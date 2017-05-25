Около 65 тысяч уехавших из Коми избирателей смогут проголосовать на выборах президента по месту пребывания

Госдума России 24 мая приняла пакет законов, устанавливающий возможность голосования по заявлению избирателя. Это коснется тех людей, которые в день голосования будут отсутствовать по месту регистрации. Поправки определяют, что избиратель, который будет находиться в день голосования вне своего места прописки, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в установленном порядке.

Как сообщил на пресс-конференции 25 мая председатель Избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев, на выборах президента России 18 марта 2018 года избиратели, зарегистрированные в республике, но на протяжении долгого времени проживающие за ее пределами, получат право обратиться в территориальную избирательную комиссию населенного пункта, где они находятся, и написать заявление о решении проголосовать на нужном участке. После этого заявителя исключат из списка избирателей по месту регистрации, и он сможет участвовать в выборах по месту нахождения. Такое заявление нужно подать в срок от 45 до 5 дней до дня голосования.

По оценкам эта категория избирателей, зарегистрированных в одном месте, а проживающих в другом, составляет в России около 15 миллионов человек. Среди них примерно 65 тысяч — это уехавшие из Коми.

Те, кто на время уедут из дома, могут заранее сообщить в комиссию, где они будут находиться в день голосования. Им подберут наиболее удобный участок, где внесут их данные в реестр избирателей вне основного списка, в который можно будет попасть по факту участия в выборах.

По словам Д.Митюшева, также будут и такие избиратели, которым нужно в преддверии выборов срочно уехать. Им необходимо обратиться в участковую комиссию и получить «свободное заявление» с маркой, которое предоставит возможность проголосовать на любом участке. Таких избирателей будут контролировать.

Предполагается, что изменения приведут к увеличению явки на выборах до 10 процентов.

Кроме того поправки предусматривают возможность увеличения количества избирательных участков для снижения максимальной численности избирателей, приписанных к одному участку, до полутора тысяч. Но в Коми нет лишних помещений для голосования, поэтому участков больше не станет. Также пока нельзя обеспечить доступность для маломобильных групп людей на всех участках для голосования, так как некоторые из них до сих пор находятся выше первого этажа, а пандусы оказываются неудобными. Но избиратели с инвалидностью, регистр которых будут по-новому формировать в регионах, смогут голосовать на специальных участках с максимальной доступностью.

Что касается камер видеонаблюдения, то на выборах президента они будут установлены на избирательных участках в городах и райцентрах. В малочисленных населенных пунктах их не оборудуют из-за нецелесообразности.

Также более широкое применение получит технология составления протокола участковой комиссии об итогах голосования с матричным кодом (QR-код). Это направлено на исключение возможности выдачи копий протоколов, которые будут не соответствовать оригиналу. В регионе на 411 из 642 участков планируют применять такую технологию.

Фото Владилена Олофинского