В поселке Водном под Ухтой через полтора года запустят новую котельную

Как сообщил генеральный директор «Коми тепловой компании» Игорь Глухов на заседании правительства республики 23 мая, совместно с Минстроем и администрацией Ухты в настоящее время идет работа по организации строительства новой котельной в поселке Водном. Делается это в рамках приоритетной проектной инициативы под эгидой министерства. «Нами выполнена вся подготовительная работа. После подтверждения Минстроем источника финансирования мы готовы начать работы по контрактации необходимых работ, их выполнению и ввода объекта в эксплуатацию в течение 12-15 месяцев», - сказал И.Глухов.

Глава Коми Сергей Гапликов по итогам заседания дал задание профильному ведомству до 15 июня представить рабочие варианты строительства этой котельной.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы республики, он поручил подготовить совместно с администрацией Ухты и «Коми тепловой компанией» предпроектные проработки вариантов строительства современной экономичной котельной взамен ныне действующей, технический ресурс которой практически исчерпан [износ котлоагрегатов составляет 95 процентов – прим. пресс-службы главы Коми]. Новый объект должен отвечать современным требованиям безопасности и энергоэффективности, иметь прочный запас мощности для бесперебойного обеспечения потребителей Водного при избыточных нагрузках.

Сообщается также, что по предварительной оценке, бюджет проекта составит порядка 180 миллионов рублей, 17 миллионов потребуется на проведение изысканий и разработку проектно-сметной документации, 163 миллиона - на выполнение строительно-монтажных работ. Проект предполагается реализовать в течение 2017-2018 годов.

В настоящее время котельная обслуживает 165 объектов потребителей, в том числе около 100 объектов жилищного фонда.

*** В конце 2012 года после кратковременного перебоя подачи электроэнергии на теплосети в котельной в Водном произошло отключение насосов. Из-за этого прорвало трубопровод около дома по улице Ухтинской, 2. В связи с низкой температурой воздуха в 113 жилых домах произошло завоздушивание и заморозка систем отопления. Подача тепла в жилые дома была остановлена. Без отопления остались 6500 жителей поселка. Бригады рабочих, спасателей и психологов больше недели работали на месте аварии. Глава Коми Вячеслав Гайзер поручил профильному ведомству разработать варианты материальной компенсации пострадавшим жителям Водного, а действиями коммунальщиков заинтересовалась прокуратура Коми.

Итоги проверки показали, что авария и ее последствия стали возможными в результате нарушений, допущенных руководством и должностными лицами администрации Ухты, муниципального предприятия «Ухтаэнерго» и управляющих компаний.

Изношенность котельного оборудования Водного также явилось причиной аварии. Администрация Ухты в 2011-2012 годы средства на ремонт котельной не выделяла, поскольку данный объект жизнеобеспечения не являлся муниципальной собственностью.

Владельцами недвижимого имущества котельного комплекса поселка с июля 2006 года являлись двое физических лиц, собственником котельного оборудования (водогрейные и паровые котлы, газопроводы, насосы) – индивидуальный предприниматель. Администрация Ухты в 2006 году при продаже котельной частным лицам не приняла меры по защите законных интересов граждан путем обращения имущественного комплекса в собственность органов местного самоуправления или муниципальных предприятий. Муниципалитет законность заключенных договоров купли-продажи в судебном порядке не оспорил. В результате бездействия администрации Ухты пропущен срок исковой давности по оспариванию сделок данной категории. В итоге произошли переход права собственности и реализация объекта жизнеобеспечения лицам, не заинтересованным в его безаварийной эксплуатации, что повлекло моральный и физический износ котельного оборудования.

Фото Антонины Лапуньковой