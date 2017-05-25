Сбербанк в Коми пригласил собак на «Зеленый марафон»

Как сообщалось ранее, в столице Коми местом проведения «Зеленого марафона» 28 мая станет Стефановская площадь. Организатором общегородского семейного спортивного праздника является «Сбербанк». Любой желающий с 10:00 до 12:00 сможет проверить свои спортивные возможности, пробежав символическую дистанцию в 4 километра 200 метров и приобщиться к здоровому образу жизни.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка в Коми посетителей «Зеленого марафона» 28 мая ждет площадка канистерапии. На ней будут сибирский хаски, сиба-ину, среднеазиатская овчарка, джек-рассел-терьер, вельш-корги пемброк, аусси, голден-ретривер.

Канистерапия - метод реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Канистерапия используется не только в реабилитации детей с особенностями развития. Общение с собаками помогает снять стресс, восстановить душевный покой и даже может стать причиной исчезновения головной боли. Собаки очень эмоциональны и способны выражать свои переживания действиями, звуками, мимикой. Кроме того, они легко обучаются командам и охотно им подчиняются. Если ваш ребенок давно мечтает о собаке, здесь у вас есть уникальная возможность понять, готовы ли вы завести в своем доме четвероного друга, говорится в пресс-релизе.

«Мы стараемся уделять пристальное внимание социальным вопросам во всем – ежедневно в своей работе и при организации массовых мероприятий. Для нас важно не только сделать более доступной инфраструктуру отделений, но и внести свой вклад в изменение культуры отношения людей друг к другу вне зависимости от их физических ограничений и особенностей. Это одна из главных целей не только «Зеленого марафона», но и нашей работы в целом», - подчеркнул управляющий Сбербанком в Коми Андрей Пушкарев.

*** По сообщению пресс-службы мэрии Сыктывкара, в связи с проведением спортивного праздника Сбербанка на один час будет закрыто движение транспорта по центральным улицам города. Ограничения будут длиться с 12:00 до 13:00 на следующих участках улиц: заезд на стоянку от дома №133 по улице Интернациональной в сторону дома №10 по улице Коммунистической; по улице Коммунистической от улицы Интернациональной до Стефановской площади; по улице Ленина от улицы Бабушкина до улицы Куратова; по улице Коммунистической от Стефановской площади до улицы Советской. На период проведения забега будут установлены временные дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Въезд запрещен».

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Фото Владилена Олофинского