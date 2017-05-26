Пятница, 26 мая 2017, 09:29
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09:29 Что в имени тебе моем: тест на знание героев, давших имя улицам Сыктывкара
Проверьте, насколько хорошо вы знаете историю города и края.
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Последние комментарии
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Dina:
Полагаю, надо исправить - гордилась бы ВАМИ, а не ЗА ВАС...
26.05.2017 - 10:03
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26.05.2017 - 08:56
Диванный аналитик:
Задрыпаная Коми. Города убогие, климат govno, качество жизни на нуле. Только извращенец захочет тут провести остаток жизни.
25.05.2017 - 22:12
Комментарии
Полагаю, надо исправить - гордилась бы ВАМИ, а не ЗА ВАС...
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