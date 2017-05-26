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Пятница, 26 мая 2017, 09:48
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09:48
Администрации Сыктывдинского района не позволили купить компьютеры и оргтехнику почти на 5 миллионов рублей

Для участников аукциона создали неравные условия.

В Коми УФАС обратилось ООО «Галилео» с жалобой на действия администрации Сыктывдинского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, чиновники не допустили предприятие к участию в электронном аукционе. Предметом торгов была поставка цифровой компьютерной и оргтехники с начальной ценой контракта 4 881 248,62 рубля. В результате до конца аукциона дошел лишь один участник, с которым контракт должен был быть заключен по начальной (максимальной) цене контракта.

По результатам рассмотрения жалобы было установлено, что заявка «Галилео» соответствует документации, предложение заявителя отклонено неправомерно. Администрации выдано предписание об отмене протоколов, составленных в ходе закупки. В отношении виновных должностных лиц будут возбуждены дела об административных правонарушениях.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывдинский район
Криминал
Пресс-релизы
аукционторгикомпьютерыгосзакупкиконкуренция
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