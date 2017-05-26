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Пятница, 26 мая 2017, 16:03
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16:03
Год спустя в поселке Заозерье Сысольского района установили понтонный мост

Движение, в том числе автомобильное, открыто.

В группе «СЫСОЛЬСКИЙ РАЙОН: вчера, сегодня, завтра» во «ВКонтакте» появилась запись, в которой сообщается, что 25 мая был установлен мост через реку Сысолу, соединяющий поселки Заозерье и Исанево с большой землей. «Автомобильное движение открыто, - говорится в записи. - Мост был доставлен по большой воде к месту назначения 4 мая».

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Новую конструкцию строили на вологодском заводе машиностроения. Общая стоимость работ составила 4,7 миллиона рублей.

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Действовавший до этого деревянный мост был в аварийном состоянии.

 *** Мост хотели доставить по большой воде в мае 2016-го, но уровень воды в районе поселка Яснэг составлял на тот момент не более 60 сантиметров, что не позволяло катеру пройти это место. Доставку перенесли еще на год, а конструкцию оставили у Выльтыдора  в охраняемой акватории.

Фото из группы «СЫСОЛЬСКИЙ РАЙОН: вчера, сегодня, завтра» во «ВКонтакте»

Елена Кабакова
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КомиСысольский район
Общество
Социум
мострекаСтроительство
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