Год спустя в поселке Заозерье Сысольского района установили понтонный мост

В группе «СЫСОЛЬСКИЙ РАЙОН: вчера, сегодня, завтра» во «ВКонтакте» появилась запись, в которой сообщается, что 25 мая был установлен мост через реку Сысолу, соединяющий поселки Заозерье и Исанево с большой землей. «Автомобильное движение открыто, - говорится в записи. - Мост был доставлен по большой воде к месту назначения 4 мая».

Новую конструкцию строили на вологодском заводе машиностроения. Общая стоимость работ составила 4,7 миллиона рублей.

Действовавший до этого деревянный мост был в аварийном состоянии.

*** Мост хотели доставить по большой воде в мае 2016-го, но уровень воды в районе поселка Яснэг составлял на тот момент не более 60 сантиметров, что не позволяло катеру пройти это место. Доставку перенесли еще на год, а конструкцию оставили у Выльтыдора в охраняемой акватории.

Фото из группы «СЫСОЛЬСКИЙ РАЙОН: вчера, сегодня, завтра» во «ВКонтакте»