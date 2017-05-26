На будущий сыктывкарский медвытрезвитель выделили более 8 миллионов рублей

В 2013 году во время республиканского координационного совещания по обеспечению правопорядка представители подняли вопрос о создании в Коми аналогов вытрезвителей. В регионе был дан старт пилотному проекту по созданию учреждения такого типа. Площадкой для его реализации был выбран Усинск. Подразделение временного пребывания для данной категории лиц, организовали на базе Усинской центральной районной больницы с 1 июля 2016 года.

По информации Минздрава Коми, за пять месяцев 2016 года туда было доставлено 146 человек, из них 105 мужчин и 31 женщина; за истекший период 2017 года – 78 человек, из них 63 мужчины и 15 женщин. Подразделение в Усинске рассчитано на пять мест, обслуживание осуществляется круглосуточно. Средняя длительность пребывания вытрезвляемого в подразделении не превышает 24 часа, что соответствует времени, необходимому для естественного вытрезвления. В подразделении вытрезвляемые проходят санитарную обработку и находятся до момента вытрезвления под наблюдением фельдшера, при необходимости возможно оказание доврачебной медицинской помощи.

О необходимости открыть вытрезвители в Сыктывкаре и Ухте правоохранители заговорили в начале 2017 года, хотя глава республики распорядился подыскивать подходящие помещения в этих городах еще в августе прошлого года. Позже стало известно, что в столице Коми под вытрезвитель отдадут здание в местечке Дырнос, а в Ухте подходящего помещения нет.

«В настоящее время администрацией города Сыктывкара в безвозмездное пользование Коми республиканскому наркологическому диспансеру передано здание в местечке Дырнос для временного помещения лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения. На 2017 год на финансирование указанного подразделения в Сыктывкаре предусмотрено 8,2 миллиона рублей из республиканского бюджета. По итогам работы, проведенной совместно с администрацией города Ухты, установлено, что все предложенные для размещения подразделения помещения непригодны», - доложил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Также он отметил, что на сегодня медицинская помощь лицам, находящимся в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться, оказывается в центральных районных и городских больницах скорой медицинской помощи. Доставляют их туда сотрудники полиции при отсутствии возможности прибытия скорой. В 2015-2016 году из общего количества доставленных полицией в медицинские организации граждан в состоянии опьянения госпитализировано было только девять процентов.

Фото Владилена Олофинского