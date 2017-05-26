Ведущие предприятия Коми и России присмотрелись к выпускникам ухтинского вуза

В учебно-спортивном комплексе УГТУ «Буревестник» началось предварительное распределение выпускников вуза. В таком формате мероприятие проводят уже третий раз, охватывая максимальное число работодателей и студентов.

Все они встречаются на одной площадке – это расширяет возможности заинтересованных молодых квалифицированных кадров в поиске работы. А работодатели, в свою очередь, имеют шанс познакомиться с гораздо большим, чем обычно, числом соискателей.

С приветственным словом на церемонии открытия мероприятия выступил проректор по внешним связям – советник при ректорате Георгий Коршунов. Он выразил особую благодарность работодателям, откликнувшимся на приглашение, и пожелал будущим дипломированным специалистам и бакалаврам «найти подходящие вакансии и свое призвание в жизни».

Всего в этом году в предварительном распределении участвовали 33 организации. В их числе: «Газпром трансгаз Ухта», «ЛУКОЙЛ-Коми», «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», усинское региональное управление «ЛУКОЙЛ-Энергосети», «Транснефть-Север», «Севергеофизика», «КРС «Евразия».

Высокий интерес выпускники проявляли к крупным работодателям, открытым для поиска перспективной и активной молодежи. Например, в «ЛУКОЙЛ-Коми» с 2013 года действует комплексная программа взаимодействия предприятия с УГТУ, и ее главным результатом стал тот факт, что за последние три года 270 студентов получили работу на предприятии. В 2016-м на производственные объекты трудоустроились 100 выпускников северного вуза. В этом году лукойловцы готовы принять 150 молодых специалистов, отдавая предпочтение при этом местным жителям. У компании всегда есть потребность в новых кадрах – молодых, энергичных и целеустремленных людях, готовых строить карьеру и посвятить свою жизнь нефтянке.

По завершении церемонии открытия мероприятия выпускники, студенты и все желающие могли познакомиться с ведущими предприятиями региона и России, пройти собеседование и оставить резюме с целью дальнейшего трудоустройства, найти место для прохождения практики (стажировки), задать вопросы работодателям и получить информацию об актуальных вакансиях и востребованных профессиях.

Анна Сорокина

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-Коми»