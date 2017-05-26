КомиОнлайн

Новости

Пятница, 26 мая 2017, 17:03
  • 341
  • 0
  • 1

17:03
Ведущие предприятия Коми и России присмотрелись к выпускникам ухтинского вуза

Желающие трудоустроиться и стажироваться узнали об актуальных вакансиях.

В учебно-спортивном комплексе УГТУ «Буревестник» началось предварительное распределение выпускников вуза. В таком формате мероприятие проводят уже третий раз, охватывая максимальное число работодателей и студентов.

Все они встречаются на одной площадке – это расширяет возможности заинтересованных молодых квалифицированных кадров в поиске работы. А работодатели, в свою очередь, имеют шанс познакомиться с гораздо большим, чем обычно, числом соискателей.

С приветственным словом на церемонии открытия мероприятия выступил проректор по внешним связям – советник при ректорате Георгий Коршунов. Он выразил особую благодарность работодателям, откликнувшимся на приглашение, и пожелал будущим дипломированным специалистам и бакалаврам «найти подходящие вакансии и свое призвание в жизни».

Всего в этом году в предварительном распределении участвовали 33 организации. В их числе: «Газпром трансгаз Ухта», «ЛУКОЙЛ-Коми», «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», усинское региональное управление «ЛУКОЙЛ-Энергосети», «Транснефть-Север», «Севергеофизика», «КРС «Евразия».

Высокий интерес выпускники проявляли к крупным работодателям, открытым для поиска перспективной и активной молодежи. Например, в «ЛУКОЙЛ-Коми» с 2013 года действует комплексная программа взаимодействия предприятия с УГТУ, и ее главным результатом стал тот факт, что за последние три года 270 студентов получили работу на предприятии. В 2016-м на производственные объекты трудоустроились 100 выпускников северного вуза. В этом году лукойловцы готовы принять 150 молодых специалистов, отдавая предпочтение при этом местным жителям. У компании всегда есть потребность в новых кадрах – молодых, энергичных и целеустремленных людях, готовых строить карьеру и посвятить свою жизнь нефтянке.

По завершении церемонии открытия мероприятия выпускники, студенты и все желающие могли познакомиться с ведущими предприятиями региона и России, пройти собеседование и оставить резюме с целью дальнейшего трудоустройства, найти место для прохождения практики (стажировки), задать вопросы работодателям и получить информацию об актуальных вакансиях и востребованных профессиях.

Анна Сорокина

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-Коми»

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиУхтаУсинск
Общество
Социум
ЛУКОЙЛ-Коми
студентывыпускникиработавакансиипредприятия
Материалы по теме
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Бухгалтер
Международная сеть пиццерий Додо Пицца (Сыктывкар)

Специалист по работе с клиентами (отдел недвижимости)
Институт Развития Регионов (Сыктывкар)
от 35000 RUR


Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2017
 
Реклама

Последние комментарии

горожанин:
из них 6 млн. рублей присоит администрация республики
26.05.2017 - 17:48
Перейти к новости
Сергей:
А какой международный турнир проходил в 1986 г. в Сыктывкаре? Википедия тоже ошибается.
26.05.2017 - 16:02
Перейти к новости
ЮРИЙ:
скорее все на выборы а то опоздаете без вас уже назначили !!!
26.05.2017 - 14:12
Перейти к новости
«КомиОнлайн»:
Возможно, вы имеете в виду какой-то другой чемпионат.
26.05.2017 - 13:26
Перейти к новости
Местная:
Народ же не просто так бежит из республики. Ни дорог, ни работы...
26.05.2017 - 12:40
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика