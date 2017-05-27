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10:58 Суд оштрафовал сыктывкарку за оказание секс-услуг
Почти год женщина организовывала встречи клиентов и проституток.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, в октябре 2016 года сыктывкарка занялась посреднической деятельностью между девушками, оказывающими интимные услуги, и желающими этим воспользоваться. Она лично подбирала жриц любви, а для привлечения клиентов арендовала в нтернете сайт, где разместила объявления о своей деятельности. Она же принимала звонки от мужчин, после чего сообщала своим «работницам» информацию о заказе, месте обслуживания и стоимости сексуальных услуг. В июне 2016 года на нее вышли сотрудники правоохранительных органов.
Сыктывкарский городской признал ее виновной в организации занятия проституцией и назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
Фото с сайта pixabay.com
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