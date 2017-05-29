В Коми и НАО продолжается прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа»

Подробно с условиями участия и положением XIII конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта «ЛУКОЙЛ-Коми». Победителей объявят осенью на ежегодном фестивале «Многоцветье Севера».

Как сообщает пресс-служба предприятия, благодаря грантам конкурса поддерживаются инициативы местных жителей, реализуются проекты с высокой социальной и культурной значимостью. В прошлом году на конкурс поступили 102 заявки, из которых 36 признаны победителями. Часть проектов уже реализованы, часть – в стадии выполнения. Например, при грантовой поддержке новый облик обрел святой источник Воскресения Христова под Сосногорском. В Нарьян-Маре готовится к печати ряд изданий, которые помогут жителям Ненецкого автономного округа улучшить знание ижемского диалекта коми языка. В городе Печоре создан детский духовой оркестр. Закуплен автомобиль для снабжения продовольствием сел и деревень Ижемского района. В Усть- Цильме обустраивают «Этнокультурный зал старообрядцев Русского Севера», создавая экспозицию из старинных нарядов и предметов быта.

Участником конкурса могут стать некоммерческие негосударственные организации, государственные, муниципальные бюджетные организации и органы местного самоуправления, работающие на территории деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в Республике Коми и Ненецком автономном округе.

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» проводится в Коми и НАО с 2005 года. Организаторами его традиционно выступают «ЛУКОЙЛ-Коми» и Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». За все время поддержаны более 150 инициатив на общую сумму около 40 миллионов рублей.

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ-Коми»