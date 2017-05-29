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Понедельник, 29 мая 2017, 11:43
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11:43
В Коми и НАО продолжается прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа»

Заявок ждут до 31 июля в номинациях «Экология», «Духовность и культура», «Спорт».

Подробно с условиями участия и положением XIII конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта «ЛУКОЙЛ-Коми». Победителей объявят осенью на ежегодном фестивале «Многоцветье Севера».

Как сообщает пресс-служба предприятия, благодаря грантам конкурса поддерживаются инициативы местных жителей, реализуются проекты с высокой социальной и культурной значимостью. В прошлом году на конкурс поступили 102 заявки, из которых 36 признаны победителями. Часть проектов уже реализованы, часть – в стадии выполнения. Например, при грантовой поддержке новый облик обрел святой источник Воскресения Христова под Сосногорском. В Нарьян-Маре готовится к печати ряд изданий, которые помогут жителям Ненецкого автономного округа улучшить знание ижемского диалекта коми языка. В городе Печоре создан детский духовой оркестр. Закуплен автомобиль для снабжения продовольствием сел и деревень Ижемского района. В Усть- Цильме обустраивают «Этнокультурный зал старообрядцев Русского Севера», создавая экспозицию из старинных нарядов и предметов быта.

Участником конкурса могут стать некоммерческие негосударственные организации, государственные, муниципальные бюджетные организации и органы местного самоуправления, работающие на территории деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в Республике Коми и Ненецком автономном округе.

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» проводится в Коми и НАО с 2005 года. Организаторами его традиционно выступают «ЛУКОЙЛ-Коми» и Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». За все время поддержаны более 150 инициатив на общую сумму около 40 миллионов рублей.

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ-Коми»

«КомиОнлайн»
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ЛУКОЙЛ-Коми
Конкурсэкология
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Гость:
Давно пора уже легализовать такой вид деятельности и пусть платят налоги пополняют бюджет , проституция была и есть всегда. Ну и контроль производить, чтобы анализы сдавали постоянно проверять.
29.05.2017 - 09:01
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Екатерина:
Кто может объяснит зачем нужны общедомовые счетчики, у меня в квартире нагорает меньше чем ОДН начисляют а что будет с июля норматив 3.11 кВт*ч на м2 из каких расчетов это взяли ведь нужно, наверно, учитывать белые ночи. Посмотреть бы в глаза этим рационализаторам.
28.05.2017 - 11:59
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горожанин:
из них 6 млн. рублей присоит администрация республики
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Сергей:
А какой международный турнир проходил в 1986 г. в Сыктывкаре? Википедия тоже ошибается.
26.05.2017 - 16:02
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ЮРИЙ:
скорее все на выборы а то опоздаете без вас уже назначили !!!
26.05.2017 - 14:12
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