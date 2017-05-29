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Понедельник, 29 мая 2017, 12:06
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12:06
Жители Коми стали чаще продавать квартиры, дома и транспорт

Более 11 тысяч человек отчитались о доходах от продажи имущества.

Как сообщает пресс-служба управления налоговой службы по Коми, ежегодная декларационная кампания этого года показала, что в 2016-м общее количество сделок по продаже земли, недвижимости и транспорта по сравнению с предыдущим периодом увеличилось на 868 единиц. При этом чаще всего в минувшем году прощались со своим имуществом автовладельцы – их количество увеличилось почти на 7 процентов и составило 12 тысяч человек.

Чаще расставаться с имуществом стали и владельцы жилых домов, комнат, квартир и гаражей. В этом году более 5,5 тысячи жителей республики задекларировали продажу объектов недвижимого имущества, что на 3 процента превысило число проданных объектов в 2015 году.

А вот земельные участки стали продавать реже. В прошлом году было совершено на 74 сделки меньше, чем в 2015-м.

Значительно уменьшилась и доля граждан, декларирующая доходы от сдачи жилья в аренду. Количество деклараций о доходах от арендодателей сократилось на 5 процентов. Ранее «КомиОнлайн» писал, что во всей республике легально сдают квартиру и платят налоги не более 800 человек.

Всего за 2016 год в регионе более 20 тысяч граждан были обязаны отчитаться о полученных доходах от продажи имущества, земли, транспорта и сдачи жилья в аренду. В установленные сроки отчитались 11,5 тысячи человек, что на 8 процента больше, чем в предыдущую декларационную кампанию. Рост произошел в основном из-за жителей региона, продавших свои автомобили и мотоциклы – в налоговые органы поступило 6,3 тысячи документов, декларирующих доходы от продажи транспорта.

Несмотря на завершившуюся декларационную кампанию, налоговая служба рекомендует населению не затягивать с оформлением документов, так как несвоевременное представление деклараций влечет за собой наложение штрафа, размер которого начинается от 1 тысячи рублей. Представить декларации о доходах за 2016 год от продажи недвижимости, транспорта или земли, находящихся в собственности менее трех лет, а также от сдачи имущества в аренду предстоит еще почти 9 тысячам человек.

Налоговики также напоминают, что жители республики могут вернуть 13 процентов от затраченных средств на покупку недвижимости, получение платных медицинских услуг и оплату обучения. При этом сумма полученного имущественного и социального вычета не может превышать подоходный налог, удержанный с зарплаты плательщика за год, в котором были расходы. Декларацию на возврат можно подать по месту прописки или через «Личный кабинет налогоплательщика» в течение трех лет после оплаты.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
недвижимостьНалогиИмущество
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Последние комментарии

Гость:
Давно пора уже легализовать такой вид деятельности и пусть платят налоги пополняют бюджет , проституция была и есть всегда. Ну и контроль производить, чтобы анализы сдавали постоянно проверять.
29.05.2017 - 09:01
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Екатерина:
Кто может объяснит зачем нужны общедомовые счетчики, у меня в квартире нагорает меньше чем ОДН начисляют а что будет с июля норматив 3.11 кВт*ч на м2 из каких расчетов это взяли ведь нужно, наверно, учитывать белые ночи. Посмотреть бы в глаза этим рационализаторам.
28.05.2017 - 11:59
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горожанин:
из них 6 млн. рублей присоит администрация республики
26.05.2017 - 17:48
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Сергей:
А какой международный турнир проходил в 1986 г. в Сыктывкаре? Википедия тоже ошибается.
26.05.2017 - 16:02
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ЮРИЙ:
скорее все на выборы а то опоздаете без вас уже назначили !!!
26.05.2017 - 14:12
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