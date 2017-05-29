Ученики юбилейного «Роснефть-класса» за успешную учебу получили «Оскар»

Поздравить учеников и педагогический коллектив третьей школы Усинска пришли руководитель управления образования Юрий Орлов, первый заместитель председателя совета города Михаил Серов, а также социальные партнеры образовательной организации – представители «РН – Северная нефть»: депутат совета, начальник отдела социальных программ и корпоративной культуры «РН – Северная нефть» Алексей Черноткач и заместитель начальника управления по персоналу и социальным программам Эльвира Латыпова.

Почетные гости пожелали выпускникам целеустремленности и веры в себя, успешной сдачи ЕГЭ, поступления в вузы и верного выбора профессии, от которого во многом зависит будущее.

В праздничной программе нашлось место воспоминаниям о прожитых школьных годах, творческим номерам, в которых одиннадцатиклассники признались в любви и благодарности своим учителям.

Символизируя преемственность поколений в «школьной Вселенной», выпускник и первоклашка дали последний звонок. Серебряный голос колокольчика возвестил о начале нового этапа в жизни учеников, родителей и педагогов.

Праздничный день для 11-го «А» третьей школы продолжился вручением выпускникам сертификатов об окончании профильных классов и церемонией награждения учащихся за особые достижения в проекте «Роснефть-класс».

Своеобразный «Оскар» стал уже традиционным форматом итоговой встречи руководства «РН – Северная нефть», выпускников и педагогов профильного класса.

Благодаря особой атмосфере, когда каждый ученик чувствует себя героем дня, выпуск «Роснефть-класса» становится ярким и запоминающимся – под стать значимости события.

Ведущие юбилейной, десятой церемонии награждения, познакомили собравшихся с номинантами и их достижениями, подчеркнув, что дружный коллектив 11-го класса стал достойным преемником предыдущих «Роснефть-классов»: победил в муниципальном конкурсе на звание «Лучший класс 2016 года», принял участие во множестве социальных и волонтерских проектов. Учащиеся достойно проявили себя в учебной и научно-практической деятельности, стали призерами предметных олимпиад, различных спортивных соревнований и творческих конкурсов.

Неудивительно, что во всех номинациях премию «Оскар» получили выпускники «Роснефть-класса».

С окончанием учебного года и покорением первой вершины юношей и девушек поздравили генеральный директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга, начальник управления добычи нефти и газа Алексей Игнатьев, начальник испытательной химико-аналитической лаборатории, заместитель председателя Совета города Сергей Кажаев, начальник отдела перспективного развития Николай Чупров, А.Черноткач и Э.Латыпова.

Они пожелали одиннадцатиклассникам добиться всех поставленных целей, получить высшее образование и профессию по душе. И помнить, что на пороге школы или вуза учеба не заканчивается - учиться придется всю жизнь.

В ответном слове ученики 11 «А» рассказали, чем запомнится им «фильм длиною в два года» под названием «Роснефть-класс». Это не только учеба и углубленное изучение профильных дисциплин. Экскурсии на производство, знакомство с коллективом «РН – Северная нефть» и деятельностью «Роснефти», участие в корпоративных тренингах и деловых играх, соревнования, посвящение в нефтяники – всех событий, которые заняли достойное место в истории «Роснефть-класса» и памяти участников проекта не перечесть. Но часть из них в виде подборки фотографий школьники представили в форме панно и преподнесли своим наставникам на добрую память. А в финале церемонии награждения ученики загадали желания и выпустили в небо воздушные шары, надеясь, что все задуманное обязательно исполнится.

Текст и фото пресс-службы ООО «РН – Северная нефть»