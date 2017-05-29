Мусульманам в Коми посоветовали больше рассказывать о плюсах своей религии

При этом в школах региона некому преподавать ислам.

На заседании рабочей группы по межконфессиональным вопросам 26 мая обсудили участие традиционных конфессий в Коми в работе по профилактике проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве.

«Республика Коми традиционно считается территорией межнационального и межконфессионального мира и согласия. Религиозная ситуация в регионе также оценивается как стабильно спокойная. Это наше общее достижение, которое становится возможным только при одном условии – слаженной, конструктивной работе органов исполнительной власти, правоохранительного блока и духовенства», - цитирует пресс-служба Миннаца руководителя администрации главы региона Михаил Порядин.

В целях противодействия распространению идей радикального экстремизма мусульманским религиозным организациям в Коми, предложили проводить разъяснять населению нормы традиционного ислама при организационном содействии министерства национальной политики республики.

Муфтий Коми Валиахмад хазрат Гаязов озвучил проблему отсутствия в школах республики преподавателей модуля «Основы исламской культуры» в рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Эту тему рекомендовали продолжить обсуждать представителям мусульманского духовенства совместно с учреждениями образования и родителями.

Участники заседания обсудили и одобрили рекомендательное пособие по вопросам религиозно-деструктивной деятельности религиозных, псевдорелигиозных и псевдопсихологических организаций, подготовленное министерством национальной политики Коми. Православные священники много лет ведут миссионерскую работу по противодействию распространению сектантских идеологий.

«Отрадно, что к этой работе присоединились государственные органы, - отметил в своем выступлении секретарь Сыктывкарской епархии архимандрит Филипп, - Пособие посвящено исключительно важной проблеме возрождения отечественной традиции и духовности и информирует об искажениях религиозных традиций России. Его появление актуально, современно, востребовано. Основное внимание в данной работе уделяется новым религиозным движениям и течениям, непосредственная деятельность которых замечена на территории Республики Коми».

Пособие будет направлено в учреждения образования, культуры, сотрудникам профильных направлений правоохранительных органов, специалистам органов исполнительной власти Коми и органов местного самоуправления, журналистам.

Ученый секретарь СГУ, доцент, кандидат исторических наук Игорь Минин предложил расширить направление подготовки пособий для разных целевых аудиторий, сделав акцент на историческое просвещение школьников и молодежи.

«Можно порекомендовать обратиться к истории ересей в Христианстве и конкретно в России, так как многие аргументы выработанные, например, в эпоху Вселенских Соборов, актуальны и сейчас, и не только в рамках богословия. Не стоит забывать, что формирование русской культуры происходило в рамках православных духовных ценностей. Огромную роль сыграла церковь и в формировании нашей государственности. Поэтому распространение исторической грамотности в обществе тоже эффективный метод противостояния деструктивным сектам», - считает ученый.

Фото с сайта minnats.rkomi.ru