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«Свидетели Иеговы» сообщили о поджоге их дома для богослужений в Жешарте
На месте пожара нашли фрагменты бутылки с зажигательной смесью.
Дом в поселке Жешарте Усть-Вымского района Коми, в котором проводились богослужения «Свидетелей Иеговы», подожгли 24 мая, сообщает пресс-служба организации. В результате пожара сгорело крыльцо и половина крыши. Зданию причинен существенный ущерб. На месте обнаружены остатки бутылки с зажигательной смесью.
«В поселке проживает около 50 последователей религии «Свидетелей Иеговы». Они потрясены случившимся. Это действие продолжило волну актов вандализма, последовавших за решением Верховного суда России против «Свидетелей Иеговы», - отмечается в сообщении.
По информации главного управления МЧС России по Коми, в Жешарте 24 мая произошел пожар в частном жилом доме по улице Пушкина. Сообщение о нем поступило в 22:22. В тушении пожара принимали участие три единицы техники и девять человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидировали в 00:15 25 мая на площади 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
В апреле этого года Верховный суд России признал организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретил ее деятельность. Также по решению суда имущество организации конфисковано. У «Свидетелей Иеговы» оставалось право обжаловать вынесенное решение. Что они и сделали. Об этом 29 мая сообщил «Интерфаксу» их представитель Ярослав Сивульский. Дата рассмотрения жалобы пока не определена.
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Фото с сайта jw-russia.org
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Комментарии
бедолаги((( это же охота на ведьм(((
[вырезано] иеговы
Народ, уважаемые ,братва, кто читает данное сообщение. Истину говорю вам, не лгу.
это из Библии.
Скажу правду - я сам несколько лет был в этой "организации" "иЕговы". Да, я состоял там.
Я познакомился с ними на заре их появления в России. В 1991 году.
Был несколька адептом их религии. их "Братом". Сперва "некрещеным возвещателем". Потом меня все таки оин крестили. В бассейне какой то х.й знает школы. Было здорово. Они обещали мне уничтожение этого мира в течение года - двух. Были 90 е, и страна наша, катилась в пропасть. Я им поверил... И о том же вещала их экстримистская литература, в частности, в журнале "Пробудитесь" было обещание от их бога ,а вернее, от Бога, которого они украли у Православия, Иеговы, установить новый мир при жизни поколения, 1914 года. И... я поверил. Потому что хотел выжить. Мне стыдно что я хотел жить как собака. Ибо, по библии , "живой пес лучше чем мертвый лев". Я был ревностным братом. Потом была боль прозрения. я прошел через х.й знает что. Было больно. Была боль прозрения. Затем я вдруг, перестал являться "свидетелем" "иеговы" - ко мне пришли их несколько "старейшины" , уличили меня в иных (православных) религиозных взглядах, я стал спорить с ними ,и... меня исключили из сек... организации. Я стал "лишенцем общения", преданным анафеме человеком . Со мной перестали общаться все "братья" и "сестры". Вся их липовая "любовь" улетучилась по слову старейшин..
Сам я не местный. Живу за рубежом.. где, не важно. Но я кое что узнал. От местных людей котрых они зовут "отступниками" - то есть от нормальных челов которые раз.бались с их церковью и живут сами по себе. их можно встретить на форуме http://www.jwforum.eu/index.php
Там от бывших "сведетелей иеговы" в России, на севере, я узнал имена их старейшин в том самом Жешарте - это Александр Шабалин, работающий на деревообрабатывающем заводе в том же Жешарте. Люди села Жешарта, знайте своего героя. Шабалин. Глава се.. организации. Нельзя ругать "верующих" подадут в сут на оскорбление чуств верующих.
А дом который кто то сжег сторил один человек из них, по имени Владимир Якубенок. Он строил его для себя. А потом завещал сек .. организации иеговы. Мой источник не знает, переписал он его на се.. организацию или не.
Вообще большая часть из них это наивные долбоящеры, которым прополоскали кое что в черепной коробке.
Не судите их строго. Ваши враги их главшпаны, котрые держат их в повиновении и заставляют ходить по квартирам. И то, враги ли. Чем больше вы их бьете. тем больше они верять что "иегова их избрал, ведь Христа гнали и нас будут гнать".
Самое главное не слушайте этих лжецов, когда они приходят к вам домой. Я могу тыща часов провести в том чтобы разоблачать их с помощью своего духовного наставника. И сам могу. Но я не стану. "Бог будет бить тебя. стена побеленная". Трындец им придет от Бога.
А их Ярослав Сивушкинский.. то есть Сивульский это Сыктывкарец, один из главных старейшин сект.. .организации. Это прожженый старейшина, который плюнь в глаза . а он "то божья роса".
В общем, православные, не дремлите. Не пускайте их в дома, НО! Не жалейте их и не поддерживайте кто их жалеет .Но и не бейте их. Незачем - надо отсечь им деньги из за океана, от наших "партнеров" как говорит наш ВВП, и все, им хана.
а иначе получится действительно охота на ведьм....
Почитал комментарии под данной новостью.
Я искал тэги "свидетели иеговы".
как ученик Будды Шакьямуни я жалею этих бедных , глупых тамаса.
Жаль....
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