«Свидетели Иеговы» сообщили о поджоге их дома для богослужений в Жешарте

Дом в поселке Жешарте Усть-Вымского района Коми, в котором проводились богослужения «Свидетелей Иеговы», подожгли 24 мая, сообщает пресс-служба организации. В результате пожара сгорело крыльцо и половина крыши. Зданию причинен существенный ущерб. На месте обнаружены остатки бутылки с зажигательной смесью.

«В поселке проживает около 50 последователей религии «Свидетелей Иеговы». Они потрясены случившимся. Это действие продолжило волну актов вандализма, последовавших за решением Верховного суда России против «Свидетелей Иеговы», - отмечается в сообщении.

По информации главного управления МЧС России по Коми, в Жешарте 24 мая произошел пожар в частном жилом доме по улице Пушкина. Сообщение о нем поступило в 22:22. В тушении пожара принимали участие три единицы техники и девять человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидировали в 00:15 25 мая на площади 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В апреле этого года Верховный суд России признал организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретил ее деятельность. Также по решению суда имущество организации конфисковано. У «Свидетелей Иеговы» оставалось право обжаловать вынесенное решение. Что они и сделали. Об этом 29 мая сообщил «Интерфаксу» их представитель Ярослав Сивульский. Дата рассмотрения жалобы пока не определена.

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Фото с сайта jw-russia.org