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Приехавший в Коми по ошибке молодой мужчина проведет 8 лет в колонии за убийство
Билет не на тот поезд стоил жизни 44-летнему печорцу.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, в республике вынесли приговор 27-летнему уроженцу Иркутской области. Он признан виновным в убийстве жителя Печоры.
Установлено, что в октябре 2016 года вместо билета на поезд в город Печоры Псковской области молодой человек по ошибке купил билет в северном направлении и приехал в Печору в Коми. Выйдя из поезда, он познакомился с 44-летним местным жителем. В квартире дома по Печорскому проспекту при распитии спиртного между мужчинами произошел конфликт, обвиняемый нанес потерпевшему металлической трубой многочисленные телесные повреждения, не совместимые с жизнью. После содеянного он пришел в отдел полиции и написал явку с повинной.
Согласно заключению экспертов, у обвиняемого обнаружены признаки смешанного расстройства личности, не исключающие вменяемости, он не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.
Приговором суда молодой мужчина получил восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Фото из группы «Типичная Печора» во «ВКонтакте»
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