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Понедельник, 29 мая 2017, 17:40
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Приехавший в Коми по ошибке молодой мужчина проведет 8 лет в колонии за убийство

Билет не на тот поезд стоил жизни 44-летнему печорцу.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, в республике вынесли приговор 27-летнему уроженцу Иркутской области. Он признан виновным в убийстве жителя Печоры.

Установлено, что в октябре 2016 года вместо билета на поезд в город Печоры Псковской области молодой человек по ошибке купил билет в северном направлении и приехал в Печору в Коми. Выйдя из поезда, он познакомился с 44-летним местным жителем. В квартире дома по Печорскому проспекту при распитии спиртного между мужчинами произошел конфликт, обвиняемый нанес потерпевшему металлической трубой многочисленные телесные повреждения, не совместимые с жизнью. После содеянного он пришел в отдел полиции и написал явку с повинной.

Согласно заключению экспертов, у обвиняемого обнаружены признаки смешанного расстройства личности, не исключающие вменяемости, он не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

Приговором суда молодой мужчина получил восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото из группы «Типичная Печора» во «ВКонтакте»

«КомиОнлайн»
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КомиПечораПсковская областьПечорыИркутская область
Криминал
Социум
Убийствобилетпоездошибка
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