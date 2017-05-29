О чем говорит республика: спасите госаптеки, фермер – друг, но истина дороже и снег падает – головы летят

«Госаптекам» прописали очередную таблетку от банкротства

ГУП «Государственные аптеки Республики Коми» вновь попало на ленты информагентств. Арбитражный суд региона возбудил дело о признании аптечного хозяйства банкротом. От печальной участи его не спасли и 12,6 миллиона рублей, выделенных республикой в прошлом году на финансовое оздоровление.

Сейчас начинается новая волна борьбы за сохранение госаптек. На предприятии, которое лихорадит уже не первый год, идут сокращения работников и автоматизация процессов. Сокращаются аппарат управления, непрофильные специалисты и складские работники. В аптеках внедряется единое программное обеспечение, что позволит увеличить эффективность и скорость проведения анализа остатков медикаментов и контроля за отпуском товаров. Вкупе, как полагают авторы оптимизации, это должно привести к развитию коммерческого оборота аптечных товаров и переходу на устойчивую самоокупаемость.

Эх, если бы все решалось так просто! В свое время, а именно в 2006 году, предприятие создавалось не для того, чтобы получать прибыль. Главной его задачей было и остается обеспечение населения (в первую очередь, льготников) жизненно важными препаратами, цены на которые регулирует государство. А коли так, было оно заведомо убыточным. Сейчас настала пора «платить по счетам».

В региональном Минздраве говорят, что к сложившейся ситуации были готовы. Уже запущен план мероприятий по восстановлению платежеспособности предприятия и недопущению его банкротства. Позиция властей обозначена вполне четко: «Аптечная сеть сохраняется, а льготные категории граждан будут обеспечиваться медикаментами в полном объеме».

Подобный подход нельзя не приветствовать. Если в городах коммерческие аптеки расположены буквально на каждом углу, то вот в малые и отдаленные населенные пункты предприниматели не идут – невыгодно. Надежду не остаться в нужный момент без необходимой пилюли жители связывают только с госаптеками, ну или друзьями-знакомыми, которые могут привезти лекарство из города.

Хочется надеяться, что властям удастся оздоровить ситуацию. Уже проведены два аукциона по продаже неликвидного имущества «Государственных аптек Республики Коми», идут переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности. Оплачена большая часть долга перед основным поставщиком – ЗАО «Протек», оставшуюся часть планируется погасить до 10 июня.

Как сообщается, заработанные средства направляются на закуп товара для обеспечения бесперебойной работы госаптек в отдаленных населенных пунктах, где у людей нет другой альтернативы. Вот лишь бы полки и витрины в них не оказались завалены разным ширпотребом, как в свое время было с почтовыми отделениями. Дорогая косметика и импортные презервативы на деревне тоже плохо продаются, а вот недорогие дженерики – дефицит.

И еще вопрос. Если оптимизация госаптек уже вовсю идет, может, стоить продумать механизмы их гарантированной поддержки? Иначе зачем морить корову голодом, и вспоминать о ней снова лишь тогда, когда она уже донельзя отощала, и ветеринар советует пустить ей под нож?

Станет ли фермер ближе к покупателю?

Депутат Государственной Думы России от нашей республики Иван Медведев сообщил, что скоро в нижнюю палату парламента будет внесен законопроект о нестационарной торговле. По мнению бывшего энергетика, а теперь представителя народа, мелким производителям чрезвычайно сложно найти общий язык с крупными торговыми сетями, и так называемая малоформатная торговля станет выходом из ситуации. Фермеры получат рынки сбыта, а люди – свежую продукцию.

Предполагается, что законопроект позволит производителям продавать товар самостоятельно, упростит отношения по аренде торговых точек и их размещению, предоставит льготы тем, кто торгует овощами и фруктами, мясом, молоком, хлебом.

Конечно, все это мы уже проходили, но иногда, действительно, бывает неплохо вспомнить старое.

А вот ярмарка выходного дня на столичную площадь «под часами» вряд ли вернется. И это подтвердил заместитель председателя правительства Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев в эфире телеканала «Юрган».

Ну, в самом деле, негоже столице республики устраивать базар в центре города. По словам одного из ведущих общественных деятелей Коми, мы же стремимся жить не хуже, чем в Европе, и скоро та пора наступит, а там капусту, рыбу и мясо на центральных улицах не продают. И правда, наверное, о людях заботятся. У нас же не раз приходилось видеть, как дунет ветер – и летит песчаная буря с улицы на свиные окорока и сдобные плюшки, а люди потом все это покупают.

Ладно бы цены на ярмарке выходного дня «под часами» были меньше, чем в магазинах, – глядишь и армия ее защитников была побольше, песок-то с плюшек и стряхнуть можно. Ну, так нет: кусаются они, цены-то.

Товар тоже не всегда там продается свой, что называется «с утра еще хрюкал». Видели люди, как ушлые торговцы скупали мясцо в магазине одной федеральной торговой сети по 200 рэ за кило, а продавали потом по 400. При этом отпускали в адрес того магазина нелестные отзывы. Мол, у них размороженный товар, а у нас тут «охлажденка», натурпродукт.

Не стоит ли уважаемым фермерам тоже сбавить свои аппетиты? Да и Сыктывкар – город сравнительно небольшой, «новый» старый рынок находится в шаговой доступности. Те, кто привык питаться свежим фермерским продуктом, вполне туда дойти может.

Заведующая детсадом ответит за халатность

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту обрушения снега с крыши здания детского сада в столичном поселке Верхняя Максаковка. ЧП, в результате которого пострадали трое трехлетних детей, возвращавшихся с прогулки, произошло 2 марта. Обвинение в халатности предъявлено заведующей детсадом Надежде Сильченковой.

В вину вменятся, что она не приняла мер по очистке крыши здания, не распорядилась огородить опасный участок, ограничить доступ к нему работников и воспитанников. Как это часто бывает, обязанность по очистке кровли была возложена на одного из работников, но контроль не производился.

Конечно, нельзя снимать ответственность за произошедшее с Н.Сильченковой, тем более что она сама ее признала. Однако удивляет, почему на нависшие сугробы не обращали внимания ни работники детсада, ни родители малышей? Ведь снег не за одну ночь нападал, и трагедию можно было легко предотвратить.

После того случая прокуратура пообещала проверить все детские сады, но о результатах инспекции не сообщалось. Известно только, что в адрес министра образования, науки и молодежной политики Коми внесено соответствующее представление.

Но зима закончилась, а до новых сугробов еще далеко. Удастся ли будущей зимой избежать подобных ЧП, и как регулярно крыши будут очищать от снега? Давайте все вместе не дадим чиновникам забыть о случившемся, и напомним им об этом в случае необходимости!

Василий Жуков

Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара

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