Россельхозбанк в Коми хранит более 2,3 миллиарда рублей вкладов

По состоянию на 15 мая 2017 года объем вкладов физических лиц в Коми филиале Россельхозбанка составил более 2,3 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 59 процентов.

Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, в настоящее время в Коми филиале открыто более восьми тысяч вкладов. Население привлекает высокий рейтинг надежности государственного банка, а также выгодные условия по депозитам.

Широкая линейка вкладов Россельхозбанка отвечает ключевым потребностям клиентов и пользуется большой популярностью у жителей региона. Жители республики чаще всего останавливают свой выбор на таких депозитах, как «Пенсионный плюс» (его доля в общем объеме вкладов составляет 62 процента), поскольку здесь возможны зачисление пенсии во вклад расходные операции. Вклад «Классический» отличается высокими процентными ставками. На долю этого продукта приходится 16,5 процента всех вкладов, открытых в филиалах банка. Кроме того, в Коми клиенты могут открыть вклад через банкомат или «Интернет-офис» в любое удобное для них время.

«Значительный рост числа вкладчиков говорит о доверии к Россельхозбанку со стороны жителей республики, - отметила заместитель директора Коми регионального филиала Россельхозбанка Светлана Балай. – Вне зависимости от целей размещения средств банк готов предложить своим вкладчикам конкурентные условия».

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook