В Коми общественники предложили способ экономии на капремонте

Представители Народного фронта в Коми сообщили, что управляющие компании в республике фактически отошли от текущего ремонта, например, систем водоснабжения и водоотведения, ожидая, что это будет сделано за счет капитального ремонта. «Мы считаем, что в сложившейся ситуации необходимо заставить управляющие компании выполнять свои обязательства по эксплуатации жилого фонда в соответствии с нормативами для того, чтобы максимально сэкономить средства и эффективно их использовать уже при капитальном ремонте», – пояснила эксперт ОНФ Александра Афонина во время видеоконференции с Москвой.

Как сообщается в пресс-релизе организации, активисты ОНФ в Коми озвучили предложение: через местные администрации, у которых в каждом многоквартирном доме есть собственность, как минимум квартира, проанализировать сметы управляющих компаний. Если работы по замене ненадлежащих коммуникаций в смету не заложены, то инициировать внесение изменений в смету и в текущем режиме, не дожидаясь капитального ремонта, начать замену тех же прогнивших труб. Тем самым сэкономленные деньги по капитальному ремонту направить на более крупный ремонт – кровель и фундаментов.

«Предложение об этом мы будем обговаривать на совещании с представителями администрации Сыктывкара уже в ближайшее время. А затем в Минстрое Коми для решения этого вопроса во всех муниципалитетах региона», – сообщила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Коми Валентина Анфилатова.

Она отметила, что работу по эффективному управлению многоквартирными домами с целью проведения в том числе качественного текущего ремонта, чтобы зря не расходовались средства на капитальный ремонт, необходимо проводить не только с администрациями, но и с гражданами – собственниками квартир. Активисты уже провели такой семинар в селе Объячево Прилузского района с участием членов местного общественного совета, представляющих интересы граждан многоквартирных домов.

*** Мониторинг ОНФ показал, что на 1 января 2017 году в регионе проведено всего 302 работы. В соответствии с краткосрочным планом на 2016 год было запланировано проведение работ по программе капремонта на сумму порядка 276,7 миллиона рублей, в реальности было выполнено на 96,8 миллиона рублей – фактически только треть работ от запланированного. В итоге республика заняла лишь 61 место среди 85 регионов в рейтинге ОНФ по исполнению программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Фото пресс-службы ОНФ в Коми