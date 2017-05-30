В Коми нашли деньги на льготные тарифы на ЖКУ для организаций и предприятий на селе

С 2010 года в Коми сложилась практика применения льготных тарифов на тепло в сельской местности для населения и прочих потребителей. С 2015 года льготные тарифы применялись в части водоснабжения и водоотведения. Дело в том, что из-за целого ряда технических и экономических причин обоснованные тарифы на селе значительно превышают тарифы, применяемые в городах. Устаревшая инфраструктура, не модернизированные мощности, высокая протяженность и изношенность сетей, большие затраты по транспортировке – все это влияет на конечный тариф. Поэтому правительство решило сдерживать рост тарифов для потребителей и компенсировать поставщикам ресурсов разницу между льготными и реальными тарифами.

В 2017 году эта система тоже работает – Государственный Совет Коми в конце прошлого года принял соответствующий закон. В первом полугодии тарифы для населения остались такими же, какие действовали на конец 2016-го, а с 1 июля повысятся всего на 4 процента на тепловую энергию и на 3,9 процента на услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Что касается прочих потребителей, а к ним относятся различные учреждения, предприятия и организации, то у правительства нашлись деньги лишь на то, чтобы сохранить льготные тарифы на прежнем уровне в течение первого полугодия 2017 года. Вопрос по второму полугодию оставался открытым, пока новый законопроект не был принят в первом чтении на апрельском заседании Госсовета. Он предусматривал льготные тарифы для тех потребителей, кто пользовался «скидкой» в первом полугодии и у кого рост установленных тарифов с 1 июля 2017 года составит более 25 процентов. Во время обсуждения у многих депутатов возникли вопросы по поводу расчетов и появления цифры в 25 процентов.

На заседании президиума Госсовета 30 мая министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Константин Лазарев сказал, что федеральное законодательство в принципе не обязывает регионы вводить льготные тарифы для потребителей, и большинство субъектов России это не делают. А в республике ежегодно на эти цели тратится более 1 миллиарда рублей. Исходя из финансовых возможностей и была выведена цифра в 25 процентов. Бюджет готов выделить на компенсации чуть более 80 миллионов рублей во втором полугодии для установления льготных тарифов для прочих потребителей (в первом полугодии сумма была 200 миллионов, но там повышения вообще не было). Кроме того, он отметил, что сельские предприниматели могут получить другие виды поддержки: бизнесмены – через субсидии и гранты, сельхозпроизводители – средства по линии Минсельхоза.

Во время обсуждения прозвучала информация, что доля прочих потребителей составляет не более 9-10 процентов. По уверениям генерального директора ОАО «Коми тепловая компания» Игоря Глухова, в их число входят филиалы Сбербанка, подразделения «Ростелекома» и отделения «Почты России». Он сказал, что это не те потребители, которым надо предоставлять льготы, на что ему возразили, что в конечном счете все равно это ударит по населению.

Председатель Контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова, проведя анализ законопроекта и изучив представленные Минстроем документы, отметила, что четкого понимания, как принятие закона в окончательном чтении относится отразится на прочих потребителях, нет. Известно, что это и крупные федеральные компании, и учреждения социальной сферы, и мелкий бизнес на селе, но как они отреагируют на новые тарифы – неизвестно. По словам депутата Сергея Артеева, некоторые уже думают над тем, чтобы установить котлы и использовать собственную энергию. Депутат Михаил Брагин заявил, что предприниматели массово будут закрывать дела. Другие парламентарии настаивали, что если закон не принять, то начнут действовать еще большие тарифы.

В итоге президиум Госсовета принял решение рассмотреть законопроект на заседании республиканского парламента 22 июня, но прежде потребовать от Минстроя полной раскладки по категориям потребителей.

Фото пресс-службы ОНФ в Коми