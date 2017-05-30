КомиОнлайн

Новости

Вторник, 30 мая 2017, 17:04
  • 111
  • 0
  • 1

17:04
В Коми нашли деньги на льготные тарифы на ЖКУ для организаций и предприятий на селе

Но у депутатов Госсовета нет понимания, как это скажется на малом бизнесе.

С 2010 года в Коми сложилась практика применения льготных тарифов на тепло в сельской местности для населения и прочих потребителей. С 2015 года льготные тарифы применялись в части водоснабжения и водоотведения. Дело в том, что из-за целого ряда технических и экономических причин обоснованные тарифы на селе значительно превышают тарифы, применяемые в городах. Устаревшая инфраструктура, не модернизированные мощности, высокая протяженность и изношенность сетей, большие затраты по транспортировке – все это влияет на конечный тариф. Поэтому правительство решило сдерживать рост тарифов для потребителей и компенсировать поставщикам ресурсов разницу между льготными и реальными тарифами.

В 2017 году эта система тоже работает – Государственный Совет Коми в конце прошлого года принял соответствующий закон. В первом полугодии тарифы для населения остались такими же, какие действовали на конец 2016-го, а с 1 июля повысятся всего на 4 процента на тепловую энергию и на 3,9 процента на услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Что касается прочих потребителей, а к ним относятся различные учреждения, предприятия и организации, то у правительства нашлись деньги лишь на то, чтобы сохранить льготные тарифы на прежнем уровне в течение первого полугодия 2017 года. Вопрос по второму полугодию оставался открытым, пока новый законопроект не был принят в первом чтении на апрельском заседании Госсовета. Он предусматривал льготные тарифы для тех потребителей, кто пользовался «скидкой» в первом полугодии и у кого рост установленных тарифов с 1 июля 2017 года составит более 25 процентов. Во время обсуждения у многих депутатов возникли вопросы по поводу расчетов и появления цифры в 25 процентов.

На заседании президиума Госсовета 30 мая министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Константин Лазарев сказал, что федеральное законодательство в принципе не обязывает регионы вводить льготные тарифы для потребителей, и большинство субъектов России это не делают. А в республике ежегодно на эти цели тратится более 1 миллиарда рублей. Исходя из финансовых возможностей и была выведена цифра в 25 процентов. Бюджет готов выделить на компенсации чуть более 80 миллионов рублей во втором полугодии для установления льготных тарифов для прочих потребителей (в первом полугодии сумма была 200 миллионов, но там повышения вообще не было). Кроме того, он отметил, что сельские предприниматели могут получить другие виды поддержки: бизнесмены – через субсидии и гранты, сельхозпроизводители – средства по линии Минсельхоза.

Во время обсуждения прозвучала информация, что доля прочих потребителей составляет не более 9-10 процентов. По уверениям генерального директора ОАО «Коми тепловая компания» Игоря Глухова, в их число входят филиалы Сбербанка, подразделения «Ростелекома» и отделения «Почты России». Он сказал, что это не те потребители, которым надо предоставлять льготы, на что ему возразили, что в конечном счете все равно это ударит по населению.

Председатель Контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова, проведя анализ законопроекта и изучив представленные Минстроем документы, отметила, что четкого понимания, как принятие закона в окончательном чтении относится отразится на прочих потребителях, нет. Известно, что это и крупные федеральные компании, и учреждения социальной сферы, и мелкий бизнес на селе, но как они отреагируют на новые тарифы – неизвестно. По словам депутата Сергея Артеева, некоторые уже думают над тем, чтобы установить котлы и использовать собственную энергию. Депутат Михаил Брагин заявил, что предприниматели массово будут закрывать дела. Другие парламентарии настаивали, что если закон не принять, то начнут действовать еще большие тарифы.

В итоге президиум Госсовета принял решение рассмотреть законопроект на заседании республиканского парламента 22 июня, но прежде потребовать от Минстроя полной раскладки по категориям потребителей.

Фото пресс-службы ОНФ в Коми

Игорь Соколов
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Экономика
Делу время
Коммунальные услугитарифыльготыбизнес скидка
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Менеджер по организации продаж
АЛИДИ, Группа компаний (Сыктывкар)
от 40000 до 50000 RUR

от 26000 до 39000 RUR

Торговый представитель
Фортуна (Сыктывкар)
от 35000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Последние комментарии

AlexeyTep:
personal loans quickly online loans loans direct fast cash loans with bad credit online
30.05.2017 - 17:56
Перейти к новости
t:
Республика Коми умирает. Это ясно любому, кто видит отток молодых людей из региона. А власть будет устраивать показушний пир. Хотя чего им беспокоиться - они же сами тоже не местные.
30.05.2017 - 17:12
Перейти к новости
добро:
меньше пить нужно, а сетями рыбачить нельзя!!!!
30.05.2017 - 15:59
Перейти к новости
Церебра:
Никто и ниче не будет возмещать,макаронник. Ты слишком плохо знаешь Россию и ее власть, и народ. Твою секту не любят и не полюбят НИКОГДА.Невинные, мирыне люди = проклят тот , кто зло зовет добром, а добро злом. Вот так то, итальяш.
29.05.2017 - 23:12
Перейти к новости
Тоуширо Сэмпай:
Почитал комментарии под данной новостью. Я искал тэги "свидетели иеговы". как ученик Будды Шакьямуни я жалею этих бедных , глупых тамаса. Жаль....
29.05.2017 - 22:40
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика