О чем говорит республика: строим воздушные замки, собираемся в поход и как поднять весь город на уши

Мэры станут фантазерами

Эх, хорошо, вероятно, быть фантазером! Да если еще на хорошей зарплате – сиди себе, фантазируй потихоньку, а денежка капает. Именно к этому, по сути, призвал чиновников глава региона Сергей Гапликов на заседании оргкомитета по подготовке празднования 100-летия Коми. Те теперь могут «ни в чем себе не отказывать» в плане проявления буйной фантазии при формировании перечня местных проектов, реализацию которых нужно приурочить к знаковой дате. Так что можно предположить, что мы еще не об одной северной кукурузе услышим.

На заседании республиканского комитета был представлен проект концепции празднования векового юбилея республики.

Коль с новым театром оперы и балета стоимостью несколько миллиардов рублей у нас не вышло, гость из Москвы – руководитель департамента федерального Минкульта Ольга Ярилова – порекомендовала нам определить якорные проекты – самые масштабные и ключевые, чтобы они послужили основой выхода республики на новый уровень развития.

Ряд чиновников сходу выдали свои фантазии. Например, зампред регионального правительства Николай Герасимов предложил провести ни много ни мало чемпионат мира по лыжным гонкам. Назвав республику «лыжной державой», он не поскупился и на эпитеты: «лучшая команда в России», «лучший стадион». Да-да, это все про нас!

Признаться, тяга наших высоких чиновников к спорту уже начинает настораживать. Несколькими днями ранее другой зампред правительства Коми Анатолий Князев лично поздравил сыктывкарского бойца Вадима Малыгина с победой на турнире M-1 Challenge 78. При этом глава Минсельхозпрода пообещал привлечь крупных товаропроизводителей региона в качестве постоянных спонсоров бойца. Так что в каждом яичке и вилке капусты скоро будет и «копеечка» для спортсмена.

Мы-то не против спорта, поймите правильно. Мы за то, чтобы каждый занимался своим делом. Спортсмен – спортом, а вот государственный чиновник – всеми нами, простыми смертными. Нам-то хочется самого простого: благоустроенных дворов и чистых улиц, хороших дорог и качественных коммунальных услуг, но никак не воздушных замков. Тогда мы еще ни один праздник вместе отметим.

Центр при этнопарке открылся не в парке

Презентация первого фронт-офиса Туристского информационного центра (ТИЦ), созданного на базе финно-угорского этнопарка, состоялась сегодня в столичном Доме печати. По замыслу организаторов, таким образом услуги становятся ближе к своим потенциальным клиентам, которые вряд ли поедут за 70 километров в село Ыб, чтобы приобрести там необходимую путевку. Бесспорно, логичное решение.

О том, что финно-угорский этнопарк перезапустят в новом формате, для чего на его базе будет создан Туристский информационный центр, а сам парк станет туроператором, впервые сообщил на рабочем совещании в Госсовете министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов. Дело было в декабре минувшего года, похвально, что слова самого юного в России министра не разошлись с делом.

Вместе с тем судьба самого этнопарка так и остается неясной. Ведь если центр создан при нем для оздоровления ситуации, а офисы будут находиться на явном удалении, как это поможет самому парку? Люди-то туда все равно не поедут.

А может, мы не все знаем, и этнопарк уже готов завалить нас эксклюзивом? Заглянув на его сайт, находим свежую «отличнейшую новость» в одну строку: «Мы запускаем сезонные пешие и квадроэкскурсии в красивейшую деревню Березник!». И все. Что за деревня, что за экскурсия, чего там можно увидеть и сколько это стоит – молчок. Видимо, не до парка пока сотрудникам – офис в городе открывают.

Примечательно, что С.Емельянов назвал сегодняшнее событие лишь «первой ласточкой», а дальше «пошел по грибы», пообещав, что отныне подобные офисы будут появляться в республике как эти низшие растения, размножающиеся спорами. А поможет этому масштабный туристический портал в сети интернет. О самом же этнопарке опять ни слова.

Остается добавить, что продажа внутренних туров по Коми, в отличии от сувениров, еще не стартовала. Но, судя по световой карте и обилию справочной литературы, предложений в республике достаточно. Теперь нужно надеяться, что и спрос будет.

Апокалипсис местного масштаба

Несколько часов вчера вечером жители Сыктывкара были взбудоражены беспрерывно мчащимися по городу спецмашинами скорой помощи с включенными маячками и сиренами. Каких только слухов не рождалось! Взрыв на одном из предприятий, страшная авария с пассажирским поездом, ДТП с автобусом, врезавшимся в остановку, полную людей.

Истина оказалась куда прозаичнее и слава Богу ничуть не напоминала боевики или криминальные новости. Медики перевозили на новое место жительства более 40 детей-воспитанников расформированного в Печоре дома-интерната.

Уже сегодня пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты Коми сообщила, что дети прибыли в Сыктывкар в двух вагонах, оснащенных всем необходимым оборудованием для перевозки детей-инвалидов. Переезд из Печоры в Сыктывкар прошел без происшествий, дети чувствуют себя удовлетворительно.

Неясно только, зачем понадобилось перевозить детей с железнодорожного вокзала до Кочпона с таким шумом по вечернему городу, чтобы шарахались по сторонам не только собаки, но и люди? По сравнению с долгой дорогой из Печоры лишние пять минут в дороге без сирен вряд ли бы нанесли детям какой бы то ни было вред. А зрелище действительно было жуткое, некоторые дети плакали прямо на улице, старики хватались за сердце.

Интернет-сообщество кипит возмущениями по этому поводу. Вот лишь некоторые мнения: «Если уж такая кавалькада была необходима, почему не предупредили людей заранее?», «А нельзя было заранее подготовиться, встретить спокойно поезд, пересадить детей и перевезти их к месту назначения?», «Возмущена использованием мигалок и сирен, нечего панику наводить, третий час народ не понимает, что происходит», «Нельзя что ли было спокойно автобус заказать и увезти детей в сопровождении ГИБДД?», «Сиренами вызвали истерию населения. Для нашего города это ЧП».

Василий Жуков

Фото с сайта pixabay.com

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