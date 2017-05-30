Санаторий «Серегово» вписали в уголовное дело

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, была проведена проверка законности использования бюджетных средств, выделенных на строительство санаторного комплекса в селе Серегово Княжпогостского района. По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.

Было установлено, что в 2011-2015 годы руководство госучреждения «Коми республиканский инвестиционно-строительный центр при Минархстрой Республики Коми» на основании ненадлежащим образом разработанной проектной документации, не прошедшей госэкспертизу и не получившей положительное заключение, заключали контракты на выполнение работ по строительству санатория. Однако по Градостроительному кодексу, проектная документация всех объектов, строительство которых ведется за счет бюджетных средств, подлежит госэкспертизе. Санаторий строился на республиканские деньги, поэтому экспертизе подлежала проектная документация с любыми техническими характеристиками.

Неправомерные действия руководства инвестстройцентра повлекли за собой возведение санатория с нарушением строительных норм и правил. Построенный объект невозможно использовать по целевому назначению. В результате бюджету Коми причинен ущерб на общую сумму свыше 3,3 миллиарда рублей.

Прокуратура Коми направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Управление ФСБ по Коми, представители которого участвовали в проведении проверки, по итогам рассмотрения материалов 30 мая возбудило в отношении бывшего руководителя Коми республиканского инвестстройцентра Вячеслава Петрова уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий». По делу проводятся следственные действия.

Фото пресс-службы Госсовета Коми