Коми упала на шесть пунктов в рейтинге социально-экономического положения регионов

Эксперты отметили успехи республики в экономике, но результаты в других регионах были лучше.

РИА «Рейтинг» опубликовало итоги исследования о социально-экономическом положении регионов России по итогам 2016 года. Авторы рейтинга отмечают, что, несмотря на позитивные экономические тенденции прошлого года, развитие регионов характеризуется высокой степенью неравномерности. Эта неравномерность во многом определяется обеспеченностью природными ресурсами, исторически сложившейся инфраструктурой, природно-климатическими условиями, менталитетом населения и другими факторами объективного характера. Верхний полюс рейтинга занимают регионы сырьевой направленности, а также финансовые и промышленные центры, а последние строчки – регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.

В 2016 году лидеры и аутсайдеры рейтинга в основном сохранили свои позиции. Первые места по-прежнему занимают Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Московская область и Татарстан. Прочная фундаментальная экономическая база позволяет данным регионам удерживать высокие места по большинству показателей.

В первой двадцатке рейтинга, на которую приходится две трети суммарного валового регионального продукта всех субъектов России, также не произошло существенных изменений.

Последнюю двадцатку покинула Чечня, вместо нее в список аутсайдеров попала Орловская область.

Коми в рейтинге заняла 32-ю строчку. Это самый низкий показатель за последние шесть лет: год назад республика находилась на 26-й позиции, по итогам 2014 года Коми занимала 28-е место, по итогам 2013-го – 24-е, по итогам 2012-го – 19-е, по итогам 2011-го – 22-е.

Согласно представленным данным, в 2016 году в Коми объемы производства увеличились с 620 миллиардов до 634 миллиардов рублей, доходы бюджета – с 67 до почти 72 миллиардов. В пересчете на численность населения доходы бюджета выросли с 78,34 тысячи рублей на одного человека до 84,16 тысячи.

Что касается эффективности экономики, то объем производства на одного жителя увеличился с 721 тысячи рублей до 743 тысяч, вырос и объем инвестиций – с 203 тысяч на одного человека до 234 тысяч рублей. Стало больше и прибыльных предприятий: 70,8 процента против 66,6 процента в 2015-м. Из негативных тенденций – выросла доля задолженности по налогам с 3,1 процента до 3,9 процента.

В социальной сфере отмечены минусы: в 2015-м средние доходы населения превышали стоимость набора продуктов в 2,32 раза, а в 2016-м – уже только в 2,13 раза. Численность занятых уменьшилась с 443 тысяч человек до 425 тысяч. Уровень безработицы (не официальной, а рассчитанной по методике МОТ) вырос с 7 до 8,7 процента. Продолжительность жизни, по данным рейтинга, осталась на прежнем уровне – 69 лет, а вот младенческая смертность увеличилась с 4,4 до 5,6 случая на 100 тысяч населения.