Медицинский десант вернулся из Щельябожа

Как сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми», в усинском селе проходила акция «Медицинский десант», организованная предприятием совместно с администрацией Усинска.

Порой попасть на прием к доктору – дело не из легких. В особенности это касается тех случаев, когда необходима консультация врача узкой специализации. Приезд сыктывкарских медиков облегчил жизнь щельябожцев, предоставив возможность получить консультацию квалифицированных специалистов. При этом пациентам не понадобилось выезжать за пределы родного села, что очень важно для жителей отдаленного населенного пункта.

Осмотр щельябожцев всех возрастов провели терапевт, педиатр, эндокринолог, хирурги, гинеколог, окулист, невролог, специалист ультразвукового исследования. Лаборанты Усинской центральной районной больницы заранее произвели у них забор клинических анализов.

Только на первичный прием к специалистам пришли около 300 человек. Еще несколько десятков пациентов приходили на повторный прием после дополнительных исследований, проведенных здесь же.

«Все мои родственники и знакомые очень довольны. Очень хорошо, что не на один день врачи приехали, а на целую неделю. Можно было записаться и прийти в любое удобное время. И бабушки, и дедушки, и детки с родителями, все, кто хотел, смогли проверить свое здоровье», – поделилась жительница села Елена Семяшкина.

Сельчане, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на прием самостоятельно, были осмотрены на дому. Как отмечают специалисты, опасных болезней, например, онколозаболеваний, в ходе обследований не выявлено.

«Никаких особенностей состояния здоровья у жителей села я как врач-эндокринолог не обнаружила. В ряде случаев были установлены социально значимые болезни: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, диабет», – отметила руководитель «Медицинского десанта», терапевт, врач-эндокринолог Светлана Федяева.

Благодаря акции «Медицинский десант» в Щельябоже все желающие смогли проверить свое здоровье и получить необходимые рекомендации.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»