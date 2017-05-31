МВД по Коми понравились татарские домики для участковых

Доклад про обеспеченность участковых помещениями для работы на заседании президиума Государственного Совета Коми 30 мая заместитель начальника полиции МВД по республике Ильдар Махмутов начал со статистики. По его словам, в этом году каждое четвертое преступление было раскрыто именно участковыми, они к тому же выявили более 7 тысяч административных правонарушений и рассмотрели большую часть поступивших в органы внутренних дел сообщений и заявлений о происшествиях.

В республике образовано 311 административных участков, из них 188 находятся в городах, а 123 – в сельской местности. В городах по нормативу на одного участкового приходится 2800-3000 человек, в сельских поселениях – от 1000 до 2800. Некоторые полицейские работают сразу на несколько населенных пунктов, так как имеющееся штатное расписание не позволяет выделить участкового в каждое поселение.

«Простое выделение штатных единиц без создания условий для работы и жизни не имеет смысла», – отметил И.Махмутов и сразу же похвалил работу органов местного самоуправления Ижемского района, где для обслуживания отдаленных сел участковому было выделено служебное жилое помещение, а МВД предоставило автомобиль повышенной проходимости и снегоход. Это позволило ввести должность помощника участкового. «Принятые меры положительно повлияли на состояние оперативной обстановки подведомственной ему территории – отмечено устойчивое снижение количества регистрируемых преступлений. За 2016 год уровень преступности на участке снизился на 30 процентов. За четыре месяца этого года зарегистрировано только 2 преступления, а количество обращений граждан уменьшилось на 100 процентов, что свидетельствует о повышения доверия населения к правоохранительным органам», – констатировал представитель МВД. Положительно он высказался и про усинскую мэрию – в Усть-Усе участковому предоставили отдельное служебное помещение для работы и служебную квартиру.

Всего органами местного самоуправления с 2016 года выделили десять жилых помещений для участковых – в Ухте, Вуктыле, Усинске, Корткеросском, Княжпогостском, Удорском, Троицко-Печорском и Прилузском районах. А в Сыктывкаре с введением в строй ведомственного дома решен вопрос с жильем у девяти столичных участковых.

По закону, именно органы МСУ обязаны предоставлять помещения для работы участковым. С 2016 года администрации муниципалитетов выделили 14 служебных помещений под участковые пункты полиции. Кроме того, выделены 25 кабинетов в зданиях администраций, хотя такой формат работы не позволяет участковым подключить компьютеры к ведомственным базам данных.

Зачастую местная власть игнорирует ходатайства органов внутренних дел или выделяет не пригодные для работы помещения. В Усть-Куломском районе только по решению суда была предоставлена площадь для полицейского, до этого участковый принимал граждан у себя дома. «Решение вопросов в судебной плоскости - не самый правильный с точки зрения рабочего взаимодействия путь, но мы готовы идти по нему», – заключил И.Махмутов.

До сих пор не решен вопрос о выделении помещений по пяти административным участкам: в местечке Нижний Чов в Сыктывкаре, в сосногорском поселке Верхнеижемский, в сыктывдинском селе Ыб и в койгородских селах Кажым и Койдин.

Сейчас участковые размещаются в 168 служебных помещениях, но в 17 из них необходимо сделать капитальный ремонт, а в 119 – косметический. Но только в Удорском районе на эти цели заложили 100 тысяч рублей. Ряд пунктов вообще непригодны для деятельности. Например, в Нижнем Чове это подвальное помещение, предназначенном для хранения хозяйственного инвентаря, а в Ыбе – полуразрушенное строение.

«Хочу отметить положительный опыт Республики Татарстан в части создания благоприятных условий для работы участковых полиции. С 2002 по 2016 год за счет средств республики было построено 162 административно-жилых комплекса, которые представляют собой здание с жилыми и служебными помещениями. В приоритетном порядке их строили в отдаленных и труднодоступных сельских поселениях, что позволило участковым проживать на обслуживаемой территории», – рассказал заместитель начальника полиции. И.Махмутов предложил рассмотреть возможность при строительстве объектов социального назначения, таких как ФАПы, закладывать в проект создание дополнительного помещения для работы участкового. Эту идею поддержал вице-спикер Госсовета Коми Владимир Косов, заявивший, что такие дома не только красивые, но и жизненно необходимые. По его словам, участковые должны находиться в привилегированном положении, как и фельдшеры и врачи.

Фото с сайта laishevo.tatarstan.ru