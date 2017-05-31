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Среда, 31 мая 2017, 17:14
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17:14
«Ростелеком» в Коми представил свои услуги на «Фестивале успешного бизнеса»

Компания готова создать для предпринимателей современные возможности инфокоммуникаций.

В День российского предпринимательства «Ростелеком» в Коми принял участие в «Фестивале успешного бизнеса», организованного городским центром предпринимательства и инноваций.

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Специалисты компании на выставочном стенде продемонстрировали участникам фестиваля уже привычные услуги от «Ростелекома» и новые - облачные, такие как «Новая телефония*», «Видеокомфорт**», «Виртуальный ЦОД***».

Директору Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александру Хуциеву вручили благодарственные письма от главы администрации Сыктывкара Валерия Козлова и руководителя «Городского центра предпринимательства и инноваций» Ольги Муллаяновой. Также персональную благодарность от центра за плодотворное сотрудничество получил начальник отдела продаж корпоративным и государственным клиентам Коми филиала «Ростелекома» Сергей Тульчинский.

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А.Хуциев в ответном слове поблагодарил за добрые слова в адрес компании и поздравил предпринимателей с праздником.

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«В самом слове «предприниматель» заложена активная жизненная позиция, - цитирует А.Хуциева пресс-служба «Ростелекома» в Коми. - Предприниматели – это люди, которые всегда ищут оптимальные пути для достижения цели, это те, кого не пугают постоянные изменения в нашей стране. Это очень смелые люди и ими можно восхищаться, а «Ростелеком» готов предложить им самый широкий спектр услуг, которые не требуют покупки дорогого оборудования, но дают все современные возможности инфокоммуникаций».

«Сегодня предприниматели – это наши самые активные клиенты, - прокомментировал событие С.Тульчинский. – Это люди, которые очень хорошо реагируют на все новое и трезво оценивают свою выгоду. Можно сказать, они в числе первых поняли, что такие облачные услуги как «Новая телефония», «Виртуальный ЦОД», «Видеокомфорт» помогают быстро и грамотно организовать рабочий процесс в соответствии с новейшими технологиями и достижениями в области связи. При этом они просты в подключении и использовании, а также вполне приемлемы по цене».

Узнать больше об услугах связи, которые «Ростелеком» сегодня предлагает бизнесу, можно на сайте b2b.rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-200-30-00.

*«Новая Телефония» — это инновационный облачный сервис для организации корпоративной телефонной сети компании. Услуга представляет собой виртуальную АТС с более широким функционалом, чем у традиционной телефонии. При подключении «Новой телефонии» клиент получает многоканальный телефонный номер без географической привязки с возможностью совершения вызовов из любой точки мира, аудио- и видеоконференциями, виртуальным контактным центром, записью разговоров, а также широким спектром дополнительных функций, в числе которых сценарии распределения вызовов, голосовые сценарии и приветствия, переадресация, голосовая почта и другие.

**«Видеокомфорт» - это облачное видеонаблюдение, которое не требует хранилищ, «сжимает» видео за тот период, в течение которого ничего существенного для заказчика не происходило, быстро настраивается. «Ростелеком» готов сегодня обеспечить 3 вида хранения видеозаписей: полной записи в течение определенного времени, записи непосредственно события, которое вычисляется и фиксируется оборудованием в процессе полной записи и гибкий вариант с полной подстройкой под требования заказчика.

***«Виртуальный ЦОД» - облачный сервис предоставления в аренду вычислительных мощностей, систем хранения данных и резервного копирования с доступом через Интернет или VPN. Управление выделенными виртуальными серверами в рамках услуги производится через личный кабинет. Среди функциональных возможностей сервиса: самостоятельный заказ и настройка виртуальных машин на сайте, гибкая конфигурация виртуальных серверов, размещение в физических ЦОД на выбор - Москва, Новосибирск, Адлер, настройка параметров безопасности, поддержка большинства операционных систем (Windows и Linux), резервное копирование, обеспечение сетевой безопасности, круглосуточная техническая поддержка и много другое.

Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома» в Коми

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