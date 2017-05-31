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Среда, 31 мая 2017, 17:26
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17:26
Региональный оператор по работе с отходами появится в Коми к концу года

Подорожает ли для жителей региона услуга вывоза и захоронения мусора, пока неизвестно.

На заседании совета руководителей советов в Госсовете Коми 31 мая замминистра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Ольга Микушева рассказала, что из-за того, что большинство субъектов России не успели подготовить все необходимые документы и выбрать регионального оператора по работе с отходами, сроки реализации этой задачи сместились. Так, в 2017 году все должны закончить разрабатывать и утверждать нормативную базу, к 1 июля 2018-го – разработать единый тариф, а с 1 января 2019 года перейти на сбор платы за вывоз и утилизацию отходов с населения.

«Сейчас стоимость этих работ входит в плату за содержание жилья, а с 2019-го станет отдельной коммунальной услугой, - пояснила она. – Оплата будет рассчитываться не по количеству квадратных метров жилья, а по количеству человек. Для этого в Коми разработан норматив накопления отходов за год».

Как это повлияет на стоимость услуги для жителей региона, пока не утвержден тариф, сказать невозможно.

Если ранее в Коми рассматривали вариант о трех региональных операторах, каждый из которых отвечал бы за свою зону республики (по территориальной схеме размещения отходов в республике их как раз три), то теперь в правительстве региона решили, что достаточно и одного. Конкурс по его подбору объявят к концу лета – началу осени. Ранее говорилось, что конкурс должен был состояться до конца 2016 года.

Как пояснил начальник управления охраны окружающей среды Минпрома Коми Игорь Лызлов, для нормальной работы регоператора, необходимо, чтобы в каждом муниципалитете (кроме Сыктывкара, где планируется построить межмуниципальный полигон) должна быть лицензированная свалка, соответствующая всем требованиям. И если за два года эти вопросы решить не удастся, то с вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов могут возникнуть проблемы регионального масштаба.

Фото с сайта pixabay.com

Елена Кабакова
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КомиСыктывкар
Экология
Делу время
региональный операторотходысвалкатарифыКонкурсдокументы
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