Водитель иномарки получил 3,5 года колонии за гибель двух пассажиров на трассе в Коми

Его автомобиль на встречке столкнулся с фургоном.

ДТП произошло 10 января около 18:30 на 761-м километре трассы Чебоксары - Сыктывкар в Сыктывдинском районе Коми. На дороге столкнулись автомобиль Сhery Indis и фургон Isuzu. Легковая машина при обгоне выехала на встречную полосу.

В результате происшествия погибли два пассажира легковой машины - мужчины 1982 и 1990 годов рождения. Еще трое мужчин - водитель и пассажиры Сhery - получили травмы различной степени тяжести.

Водителя легковой машины Н.Хотемова обвинили в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Сыктывдинский районный суд рассмотрел уголовное дело и установил, что водитель грубо нарушил ПДД при обгоне. Мужчина признан виновным в преступлении, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием в колонии-поселении. Также Н.Хотемов на два года лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами, сообщает пресс-служба суда. Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото УГИБДД МВД по Коми