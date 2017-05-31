КомиОнлайн

Новости

Среда, 31 мая 2017, 17:59
  • 268
  • 1
  • 1

17:59
Водитель иномарки получил 3,5 года колонии за гибель двух пассажиров на трассе в Коми

Его автомобиль на встречке столкнулся с фургоном.

ДТП произошло 10 января около 18:30 на 761-м километре трассы Чебоксары - Сыктывкар в Сыктывдинском районе Коми. На дороге столкнулись автомобиль Сhery Indis и фургон Isuzu. Легковая машина при обгоне выехала на встречную полосу.

В результате происшествия погибли два пассажира легковой машины - мужчины 1982 и 1990 годов рождения. Еще трое мужчин - водитель и пассажиры Сhery - получили травмы различной степени тяжести.

Водителя легковой машины Н.Хотемова обвинили в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Сыктывдинский районный суд рассмотрел уголовное дело и установил, что водитель грубо нарушил ПДД при обгоне. Мужчина признан виновным в преступлении, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием в колонии-поселении. Также Н.Хотемов на два года лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами, сообщает пресс-служба суда. Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото УГИБДД МВД по Коми

Владилен Олофинский
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывдинский район
Происшествия
Социум
ДТПстолкновеинежертвывиновникприговор
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

phbntkb
31.05.2017 - 18:07
+1
Поставить плюс!
-1
-1
Поставить минус!

На видео конечно жесть полная, чем водитель занимался? не успел даже отреагировать

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Руководитель региона (Архангельская, Мурманская области)
Ситилаб, Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики (Сыктывкар)


Представитель банка
Тинькофф (Сыктывкар)
от 25000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Последние комментарии

buy_cialis:
Hello!buy cialis , loan , online payday loans , viagra ,
31.05.2017 - 20:50
Перейти к новости
KirrTep:
want to buy 5 viagra pills http://viagraxzonline.com/ - cheap viagra online viagra buy vendita online viagra-america
31.05.2017 - 20:02
Перейти к новости
viagra_cheap:
Hello!cialis for sale , fast cash , fast payday loans , viagra cheap ,
31.05.2017 - 20:01
Перейти к новости
cialis_online:
Hello!viagra online , cialis online , online loans , payday loans online same day ,
31.05.2017 - 19:56
Перейти к новости
KirrEnave:
just try! spain female viagra http://viagraxzonline.com/ - viagra generic generic viagra womens viagra uk
31.05.2017 - 19:55
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика