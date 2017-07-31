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Понедельник, 31 июля 2017, 09:04
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09:04
В Коми надвигается грозовой фронт из Центральной России

Порывы ветра местами будут достигать 25 метров в секунду.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Коми, с 09:00 до 18:00 в северных районах республики, по прогнозам Коми ЦГМС, ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду, на крайнем северо-востоке при грозе порывами до 25 метров в секунду.

Главное управление МЧС по Коми рекомендует:

- воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или в ином помещении;

- закрыть окна в домах и квартирах;

- не выходить из дома или ограничить время нахождения на улице;

- в помещении держаться как можно дальше от окон;

- убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов;

- на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей;

- держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

- если ливень застал на улице, не спускаться в заглубленные помещения;

- если ливень застал в личном транспорте, не преодолевать подтопленные участки, а медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение, включить аварийные огни и переждать ливень; в случае стремительного пребывания воды покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;

- находясь на улице, постараться выбрать укрытие; если это невозможно, защитить голову от ударов градин (прикрыть голову руками, сумкой, одеждой).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 010 или 101. В главном управлении МЧС по Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.

Фото с сайта pixabay.com

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