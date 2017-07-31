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Понедельник, 31 июля 2017, 09:39
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09:39
Ударились в учебе: в школах Коми решили ввести уроки самбо

Заниматься единоборствами начнут в новом учебном году.

Как сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Коми, в 2017-2018 учебном году в режиме апробации реализуют всероссийский проект «Самбо в школу».

Сейчас ставится задача разработать и утвердить план мероприятий поэтапного введения самбо в общеобразовательные организации. В ряде муниципалитетов региона выберут школы, которые станут пилотами проекта.

«Вариант обучения самбо (на уроках физической культуры, во внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования) будет выбираться каждой школой самостоятельно с учетом имеющихся ресурсов и, главное, желания школьников и их родителей», – подчеркнула заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.

*** В целом по республике занимаются самбо около тысячи человек, включая взрослых. В пяти муниципалитетах – Воркуте, Печоре, Усинске, Ухте и Усть-Куломском районе – на базе детско-юношеских спортивных школ проходят занятия с детьми по самбо.

*** Цель всероссийского проекта «Самбо в школу» – формирование условий для физического, гражданского, патриотического и нравственного воспитания школьников через использование потенциала борьбы самбо как национального достояния России.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
ОбществоСпорт
Социум
образованиеШколасамбоединоборства
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