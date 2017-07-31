Большинство россиян без проблем работает в одном коллективе со специалистами с инвалидностью

Служба исследований HeadHunter провела федеральный опрос, чтобы выяснить, как сотрудники из разных профессиональных сфер и регионов относятся к коллегам с инвалидностью, и как сами соискатели с инвалидностью оценивают свое положение на рынке труда.

Результаты опроса показали, что у 44 процентов респондентов был опыт работы со специалистами с инвалидностью в одном коллективе. Треть опрошенных никогда не работали с коллегами, имеющими инвалидность. Еще 10 процентов признались, что им ничего не известно о том, были ли у них в коллективе сотрудники с инвалидностью. Всего 11 процентов респондентов указали на то, что сами имеют инвалидность.

При этом 28 процентов респондентов с инвалидностью отметили, что практически всегда получали поддержку от коллег, еще 32 процента принимали помощь время от времени, а каждый четвертый ощущал поддержку коллектива крайне редко. Всего 16 процентов специалистов с инвалидностью ответили, что со стороны коллег не было почти никакой поддержки. Стоит отметить, что, несмотря на оказываемую в большинстве случаев помощь, почти половина опрошенных работников с инвалидностью (48 процентов) испытывали трудности в ходе адаптации на новом рабочем месте, причем четверть из них (24 процента) ощущали сложности на протяжении всего времени работы или стажировки.

С другой стороны, более половины сотрудников из разных регионов страны (58 процентов), у которых был опыт работы с коллегами с инвалидностью, не заметили никаких сложностей в решении рабочих вопросов со специалистами с инвалидностью. Каждый пятый респондент заявил, что сложности возникали очень редко, 13 процентов опрошенных отметили, что сложности возникали время от времени, лишь 5 процентов практически всегда сталкивались с трудностями в процессе работы в одном коллективе с людьми, имеющими инвалидность.

Чаще всего респонденты жаловались на такие сложности в работе, как: длительная разъяснительная работа (35 процентов), манипулятивное поведение коллеги с инвалидностью (30 процентов), отсутствие общего понимания принципов взаимодействия с человеком с инвалидностью, проблемы в личном общении и отмечали влияние ограниченных возможностей на производительность труда (по 25 процентов). Чтобы преодолеть подобные трудности, половина опрошенных специалистов вырабатывали индивидуальную тактику взаимодействия с коллегой с инвалидностью, 23 процента предлагали свою помощь, шли на открытый диалог 20 процентов, а старались меньше общаться 15 процентов.

Какие барьеры в адаптации сотрудников с инвалидностью видят работники из разных профобластей и городов страны? Каждый третий специалист согласился, что адаптироваться в коллективе коллеге помешала нехватка опыта коммуникации с людьми. Почти столько же (33 процента) выбрали вариант ответа «Ничего не мешало». На неготовность коллектива принять коллегу с инвалидностью сослались 20 процентов. Из весомых причин также были указаны отсутствие наставника и низкий уровень мотивации самого специалиста с инвалидностью (по 18 процентов).

К появлению в коллективе сотрудника с инвалидностью 43 процента россиян отнеслись бы положительно или скорее положительно, 46 процентов респондентов в этом вопросе придерживаются нейтралитета, скорее отрицательно восприняли бы подобную новость 7 процентов.

На вопрос «Что может помешать вам работать в одном коллективе со специалистами с инвалидностью?» люди из разных регионов страны, у которых уже был опыт работы в одном коллективе с такими коллегами, ответили «Ничего» (67 процентов). С ними солидарны 44 процента тех, у кого подобной практики не было, причем самый большой барьер они видят именно в отсутствии практики коммуникации с людьми с инвалидностью (30 процентов ответов). Каждому пятому могут помешать работать в одной команде жалость, а 11 процентов опрошенных сомневаются в компетентности сотрудника с инвалидностью.

Подавляющее большинство опрошенных (51 процент) указали, что в компании, где они работают, не проводятся и никогда не проводились беседы с коллективом на тему правильного взаимодействия с людьми с инвалидностью, однако считают, что такие беседы необходимы. Еще 31 процент отметил, что подобной коммуникации не было, и особой нужды в ней нет. Беседы по взаимодействию с коллегами с инвалидностью проводились или проводятся в компаниях 7 процентов опрошенных.

Большая часть (70 процентов) респондентов без опыта работы с людьми с инвалидностью готовы при случае помогать такому коллеге наравне с другими специалистами по текущим рабочим вопросам. Каждый второй может, если потребуется, оказать физическую помощь, а каждый четвертый – взять на себя частичное обучение. Примечательно, что опрошенные, имеющие опыт коммуникации с коллегой с инвалидностью, чаще отмечали, что людям с инвалидностью не нужна помощь, в сравнении с теми, у кого такого опыта не было: 12 процентов против 4.

В оценках сложности поиска работы для соискателей с инвалидностью почти все российские специалисты были солидарны: 74 процента согласились, что кандидатам с инвалидностью очень сложно найти работу в России и только 7 процентов выбрали ответ «Наравне с обычными соискателями».

Фото с сайта pixabay.com