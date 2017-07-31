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12:00 В Коми замедлилось снижение цен на вторичном рынке жилья
А средняя стоимость «квадрата» в новостройках опустилась ниже 48 тысяч рублей.
По данным Росстата, за второй квартал 2017 года цены на квартиры в новых домах в среднем по республике по сравнению с предыдущими тремя месяцами снизились на 2,1 процента и составили в среднем 48,28 тысячи рублей за один квадратный метр. Изменения на вторичном рынке были не столь заметными – стоимость «квадрата» уменьшилась на 0,12 процента.
Средние цены на квартиры (руб за один квадратный метр)
|
Все типы квартир
|
2017
|
2016
|
2-й квартал
|
1-й квартал
|
4-й квартал
|
3-й квартал
|
2-й квартал
|
первичный рынок
|
48 281
|
49 303
|
50 086
|
51 015
|
52 100
|
вторичный рынок
|
56 904
|
56 973
|
57 258
|
57 704
|
58 168
Если в конце 2015-го разница в стоимости квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынке составляла 3,7 тысячи рублей, то к концу 2016-го она увеличилась до 7,1 тысячи, а по итогам первого полугодия 2017-го составила 8,6 тысячи.
На «вторичке» цены по сравнению с предыдущим кварталом изменились незначительно. Квадратный метр в квартирах улучшенного качества стал стоить на 0,16 процента меньше, в типовых квартирах – на 0,07 процента меньше, в квартирах низкого качества – на 0,29 процента меньше.
|
Квартиры на вторичном рынке
|
2017
|
2016
|
2-й квартал
|
1-й квартал
|
4-й квартал
|
3-й квартал
|
2-й квартал
|
улучшенного качества
|
58 883
|
58 975
|
59 047
|
59 354
|
59 886
|
среднего качества (типовые)
|
54 810
|
54 848
|
55 176
|
55 784
|
56 169
|
низкого качества
|
50 657
|
50 806
|
-
|
-
|
-
Согласно данным сайта 167000.ru, цены на недвижимость в Сыктывкаре на протяжении всего второго квартала 2017 года заметно снижались. Если в начале апреля цена за «квадрат» в столице Коми тянулась к 52,5 тысячи рублей, то к середине июня снизилась на 1 тысячу (до 50,5 тысячи). Правда, к концу первого месяца лета она немного подросла – до 51 тысячи.
С начала апреля в Ухте цены на жилье начали резко снижаться: с почти 55,5 тысячи за квадратный метр в апреле до 53,5 тысячи в конце июня. Тенденция сохраняется и в июле.
В Сыктывдинском районе в апреле и мае стоимость «квадрата» практически не менялась, оставаясь в диапазоне от 37,5 тысячи до 38 тысяч. А с началом июня они упали до 36 тысяч за квадратный метр.
Фото Елены Кабаковой
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