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Понедельник, 31 июля 2017, 12:00
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12:00
В Коми замедлилось снижение цен на вторичном рынке жилья

А средняя стоимость «квадрата» в новостройках опустилась ниже 48 тысяч рублей.

По данным Росстата, за второй квартал 2017 года цены на квартиры в новых домах в среднем по республике по сравнению с предыдущими тремя месяцами снизились на 2,1 процента и составили в среднем 48,28 тысячи рублей за один квадратный метр. Изменения на вторичном рынке были не столь заметными – стоимость «квадрата» уменьшилась на 0,12 процента.

Средние цены на квартиры (руб за один квадратный метр)

Все типы квартир

2017

2016

2-й квартал

1-й квартал

4-й квартал

3-й квартал

2-й квартал

первичный рынок

48 281

49 303

50 086

51 015

52 100

вторичный рынок

56 904

56 973

57 258

57 704

58 168

Если в конце 2015-го разница в стоимости квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынке составляла 3,7 тысячи рублей, то к концу 2016-го она увеличилась до 7,1 тысячи, а по итогам первого полугодия 2017-го составила 8,6 тысячи.

На «вторичке» цены по сравнению с предыдущим кварталом изменились незначительно. Квадратный метр в квартирах улучшенного качества стал стоить на 0,16 процента меньше, в типовых квартирах – на 0,07 процента меньше, в квартирах низкого качества – на 0,29 процента меньше.

Квартиры на вторичном рынке

2017

2016

2-й квартал

1-й квартал

4-й квартал

3-й квартал

2-й квартал

улучшенного качества

58 883

58 975

59 047

59 354

59 886

среднего качества (типовые)

54 810

54 848

55 176

55 784

56 169

низкого качества

50 657

50 806

-

-

-

Согласно данным сайта 167000.ru, цены на недвижимость в Сыктывкаре на протяжении всего второго квартала 2017 года заметно снижались. Если в начале апреля цена за «квадрат» в столице Коми тянулась к 52,5 тысячи рублей, то к середине июня снизилась на 1 тысячу (до 50,5 тысячи). Правда, к концу первого месяца лета она немного подросла – до 51 тысячи.

С начала апреля в Ухте цены на жилье начали резко снижаться: с почти 55,5 тысячи за квадратный метр в апреле до 53,5 тысячи в конце июня. Тенденция сохраняется и в июле.

В Сыктывдинском районе в апреле и мае стоимость «квадрата» практически не менялась, оставаясь в диапазоне от 37,5 тысячи до 38 тысяч. А с началом июня они упали до 36 тысяч за квадратный метр.

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
Строительствожильецены
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