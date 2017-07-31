После отмены роуминга в России связь не подорожает, считают в ФАС

Из-за отмены внутрироссийского роуминга тарифы операторов «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Билайн», Tele 2) могут вырасти на «доли копейки» за минуту, заверила РИА «Новости» начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы Елена Заева.

При этом, по словам Е.Заевой, компании могут и не повышать цены, а компенсировать потери за счет роста продаж.

Как пишет «Деловой Петербург», представитель ФАС отметила, что операторы необоснованно брали деньги за внутрироссийский роуминг, не неся при этом дополнительных затрат, поэтому возмещать им нечего.

Е.Заева не назвала конкретную сумму, в которую россиянам обойдется отмена роуминга по России, но сказала, что она будет незначительной.

«Мы по каждому оператору сказать, конечно, не можем, это коммерческая тайна, но мы подготовили средневзвешенные цифры, очень средние, чтобы не раскрыть никакой тайны. И получается, что если операторы решат все-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, то минута может подорожать на доли копейки», - сказала представитель ФАС.

По ее словам, в расчетах не учитывалось, что после отмены внутриросийского роуминга произойдет «существенный рост разговариваемости».

В материале «Российской газеты» говорится, что ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении операторов «большой четверки» из-за монопольно высоких цен в национальном роуминге. Оно «будет оформлено» 31 июля, сообщил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

«Речь идет о существенном превышении цен, которые применяются в роуминге, по сравнению с тем, какие затраты несут операторы», - уточнил замруководителя ФАС.

Также ведомство начнет возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении сотовых операторов, которые после 13 августа не отменят роуминг внутри страны. Добиться полной отмены роуминга в России в ФАС рассчитывают до первого квартала 2018 года.

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