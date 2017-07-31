Экологией доволен каждый второй россиянин

Каждый второй россиянин положительно оценивает экологическую ситуацию в своем регионе. Но одновременно 47 процентов настроены более скептично. Чаще всего на неблагоприятные экологические условия жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Таковы данные нового опроса «ВЦИОМ-Спутник», пишет «Российская газета».

Каждый четвертый считает, что за последние годы экологическая обстановка меняется к лучшему. Для сравнения в 2010 году таких было всего 10 процентов. Каждый третий уверен, что за последние пять лет вообще ничего не изменилось. Еще 35 процентов полагают, что с каждым годом становится только хуже.

Больше всего наших сограждан волнует загрязнение водоемов (37 процентов) и воздуха (36 процентов). Вызывает беспокойство и загрязнение питьевой воды, ухудшение здоровья людей, вырубка лесов и сокращение парковых зон.

В будущее россияне смотрят со сдержанным оптимизмом: 48 процентов уверены, что в ближайшие годы ничего существенно не изменится. Зато по сравнению с 2010 годом увеличилось количество тех, кто верит в положительные изменения - число оптимистов выросло с 7 до 17 процентов.

Ответственность за состояние экологии большинство возлагает на местные (25 процентов) и региональные власти (23 процента). При этом каждый четвертый уверен, что каждый человек и сам должен нести ответственность за сохранение природы. Семь лет назад таких было вдвое меньше.

Как пояснил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, экологическая обстановка не является первоочередной проблемой для большинства россиян. Поэтому региональные и муниципальные власти могли бы обратить больше внимания на экологию в своем регионе, потому что улучшения в этой сфере могут принести им политические дивиденды.

Как ранее сообщал «КомиОнлайн», в регионе все меньше жителей дышат загрязненным воздухом, а число заболеваний онкологией из-за употребления грязной воды в Коми сократилось. В тоже время уровень радиации в республике не меняется, а плодородных почв год от года все меньше.

Фото Игоря Соколова