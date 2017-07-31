В обрабатывающих отраслях Коми временный рост вновь сменился падением

Уже больше года Комистат ежемесячно констатирует значение индекса промышленного производства ниже 100 процентов, что говорит о спаде. По итогам полугодия индекс составил 92,3 процента (за тот же период прошлого года – 95,6 процента). Отрицательное значение сохраняется в добывающих отраслях (минус 11,2 процента), и в перерабатывающих (минус 3 процента), хотя в прошлом месяце впервые за долгое время был небольшой рост – на 1 процент.

Добывающая промышленность

В первом полугодии 2017 года предприятия Коми на месторождениях в республике добыли 6,9 миллиона тонн нефти с газовым конденсатом, это на 8,7 процента меньше, чем за такой же период предыдущего года. Переработка нефти уменьшилась на 6,7 процента и составила 1,2 миллиона тонн. Однако выпуск бензина увеличился на 15,5 процента, дизельного топлива – на 9,7 процента. Мазута произвели на 17,1 процента меньше.

Добыча природного газа в январе-июне сократилась на 5 процентов и составила 0,99 миллиарда кубометров. Однако совокупный объем добычи газа – природного и попутного – увеличился на 4,9 процента и составил 1,8 миллиарда кубометров. Снизился выпуск сжиженного пропана и бутана (на 3,2 процента), газового стабильного конденсата и сухого газа (на 4,3 процента), газообразных углеводородов (на 4,8 процента).

В первом полугодии на месторождениях в республике предприятия добыли 4,7 миллиона тонн угля, что на 24 процента меньше, чем за январь-июнь 2016 года.

Леспром

За январь-июнь в регионе было заготовлено 2,911 миллиона плотных кубометров необработанной древесины. По сравнению с тем же периодом 2016 года снижение показателя составило 2,2 процента. В том числе бревен хвойных пород заготовлено 1,601 миллиона плотных кубометров (минус 11 процентов), лиственных пород – 1,218 миллиона плотных кубометров (плюс 11 процентов), древесины топливной – 91,8 тысячи плотных кубометров (плюс 10,7 процента

Положительная динамика в этом году зафиксирована в обработке древесины и производстве изделий из дерева (рост на 7,5 процента), а вот в производстве бумаги и бумажных изделий отмечен небольшой спад в 0,8 процента.

Производство лесоматериалов за полгода составило 520,9 тысячи кубометров, что на 17,9 процента больше, чем за шесть месяцев 2016 года. Производство фанеры увеличилось на 3,9 процента, ДВП – на 5,6 процента, ДСП – на 22,1 процента. Производство бумаги и картона сократилось на 0,7 процента, целлюлозы – на 1,7 процента.

Энергетика

Электроэнергии произведено на 2,5 процентов меньше – 5 миллиардов кВт*ч, теплоэнергии – на 13,3 процента больше (11,3 миллиона Гкал). Первое объясняется снижением потребности предприятий в энергии из-за общего спада производства, второе – холодной зимой и весной.

Строительство

Объем строительных работ за шесть месяцев этого года оценивается в 16,4 миллиарда рублей, что в три раза меньше прошлогоднего показателя (53,3 миллиарда). Построено 203 здания (за тот же период прошлого года – 273), в том числе 158 жилых (в 2016-м – 226). Сдано 41,1 тысячи квадратных метров жилья, что на 58 процентов меньше, чем было в январе-июне прошлого года. Отдана под заселение 761 квартира, за шесть месяцев 2016 года показатель был лучше – 1925 квартир.

Сельское хозяйство

В сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 2,5 процента (до 16,4 тысячи тонн), яиц – на 2,6 процента (до 69,6 миллиона штук), надои молока снизились на 2,2 процента (до 26 тысяч тонн).

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на начало июля составило 35 тысяч голов (в том числе коров – 15 тысяч), свиней – 40,7 тысячи, овец и коз – 12,5 тысячи, птицы – 1,59 миллиона голов. Поголовье свиней растет, численность коров и птицы – снижается.

Выросла реализация скота и птицы (на 9,5 процента), но сократилась реализация молока (на 4 процента), яиц (на 1,4 процента), картофеля (на 72,6 процента) и овощей (на 2,5 процента).

Посевная площадь под урожай 2017 года уменьшилась на 0,7 процента и составила 39,1 тысячи гектаров. Площади под картофель сократились на 21 процент, под овощи открытого грунта – в 2,2 раза.

Пищевая и легкая промышленность

В январе-июне произведено 1,43 тысячи тонн опарного или охлажденного мяса (говядина, свинина, баранина, оленина), что на 48 процентов больше, чем годом ранее. Снизилось производство замороженной свинины (на 0,2 процента), но увеличилось производство замороженной оленины (на 24 процента до 362 тонн). Производство мяса и субпродуктов из мяса птицы уменьшилось на 4,4 процента до 8,1 тысячи тонн. Изготовление колбас сократилось на 10 процентов.

Молока произведено 8,6 тысячи тонн (рост на 5,7 процента), кисломолочных продуктов – 2,1 тысячи тонн (рост на 9,6 процента). Хлеба напекли 15,6 тысячи тонн (минус 6 процентов), кондитерских изделий – 1,3 тысячи тонн (плюс 3 процента). Больше сварили пива (на 8,5 процента), меньше разлили минеральной воды (на 8,6 процента) – 40,8 миллиона полулитров.

Производство спецодежды снизилось на 2,3 процента до 98,5 тысячи штук, обуви выпустили на 18 процентов больше, нетканых материалов – на 5 процентов больше.

Торговля и инфляция

Оборот розничной торговли в январе-июне в сопоставимых ценах уменьшился на 0,6 процента, составив 72,9 миллиарда рублей. Снизилась реализация пищевых продуктов, напитков и сигарет, упали продажи непродовольственных товаров. В структуре оборота наблюдался незначительный перевес в сторону продовольственных товаров (50,1 процента).

Оборот оптовой торговли вырос на 3,6 процента, составив 40,5 миллиарда рублей.

Оборот общественного питания составил 4 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 1,4 процента меньше первых шести месяцев предыдущего года.

Населению было оказано платных услуг на 22,7 миллиарда рублей, что на 7,3 процента в сопоставимых ценах меньше, чем в январе-июне 2016-го. Наибольшее сокращение отмечено по гостиничным, юридическим и транспортным услугам. Увеличился объем оказанных жилищных, коммунальных и образовательных услуг.

Потребительская инфляция за полугодие составила 1,8 процента (в прошлом году за тот же период была 2,5 процента) под влиянием роста тарифов.

Рынок труда

На начало июля уровень зарегистрированной безработицы составил 1,7 процента (годом ранее – 1,7 процента). Официальный статус безработного имели 7,74 тысячи человек, что на 3 процента меньше, чем на конец июня 2016-го. Если использовать методику МОТ, то безработных в республике больше – примерно 35,7 тысяч человек, то есть реальная безработица составляет 7,9 процента.

Доходы населения

Комистат приводит данные с задержкой на месяц. По итогам января-мая реальные денежные доходы населения по сравнению с тем же периодом прошлого года снизились на 8,1 процента, а реальные располагаемые денежные доходы (то есть с вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию) снизились на 7,1 процента. Среднедушевой доход за пять месяцев 2017 года составил 29,9 тысячи рублей в месяц, что на 3,7 процента меньше, чем было в 2016-м. А размер средней зарплаты по республике вырос на 3,5 процента и составил по итогам пяти месяцев 44,46 тысячи рублей.

*** В правительстве Коми ожидают рост экономики только в 2018 году.

Фото Игоря Соколова