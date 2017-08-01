Szia, Будапешт: взгляд на чемпионат мира по водным видам спорта – 2017

В столице Венгрии завершился 17-й чемпионат мира по водным видам спорта. За выступлением российской сборной на месте событий следила немногочисленная группа болельщиков и журналистов. Спортсменов из Коми на чемпионате не было. Напомним, никто из представителей республики не выполнил отборочный норматив для участия в соревнованиях. Так что здесь уместно вспомнить старый анекдот про экзамен по биологии: у рыб нет блох, но если бы были…

Чемпионат мира 2015 года в Казани (лучший в истории по оценке FINA) стал законодателем мод и установил новую планку для последователей. Тогда впервые провели отдельные церемонии открытия и закрытия соревнований. Организаторы Будапешта-2017 пошли по тому же пути. Но, в отличие от Казани, шоу по случаю открытия чемпионата показали на открытом воздухе и только один раз. Для этого перекрыли дороги, мост и акваторию в центре города.

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В Казани возвели временный бассейн на футбольном стадионе. Будапешт сделал другой новаторский шаг – соревновательный объект разместили прямо в пойме искусственного озера в городском парке.

Главной площадкой чемпионата стала новенькая DunaArena. Изначально планировалось, что Будапешт примет соревнования в 2021 году, но после отказа Мексики от своей заявки сроки перенесли на 2017-й. Так что комплекс пришлось достраивать в срочном порядке. Количество мест на трибунах увеличили с первоначальных 5 тысяч до 12 тысяч.

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По сообщениям СМИ, победителями тендеров на проведение чемпионата стали восемь компаний, владельцы которых близки к правительству Венгрии и лично премьер-министру. Расходы на организацию Будапешта-2017 увеличились за два года примерно в семь раз по сравнению с изначальной сметой. Ничего не напоминает?

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Чемпионат в столице Венгрии обошелся дороже, чем в Казани. Но сказать, что он был организован лучше, язык не поворачивается.

Разновозрастные волонтеры, в основном молодежь, запомнились своей некомпетентностью. Их самый распространенный ответ: «I don't know» (с английского языка – «Я не знаю»).

В общей неразберихе без труда удалось пройти не только в подсобные помещения, но и к тренировочному бассейну, где зрителей в принципе быть не должно.

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Миновав экватор соревнований, участники действа уяснили свои роли и положенные места, хаос отступил. Зато остались некоторые запреты и ограничения, лишенные здравого смысла.

Меры безопасности разнятся от чемпионата к чемпионату. В Казани уделяли повышенное внимание электронным устройствам, под запретом были сигареты, зажигалки, жидкости в большой таре. В Будапеште с этим было не так строго.

За охрану порядка отвечают вежливые венгерские люди.

Наряду с перевозками сухопутным транспортом была организована доставка по воде. Представители СМИ наряду с другими участниками чемпионата получили право бесплатного проезда в общественном транспорте. В Казани журналисты такой привилегией не обладали. С другой стороны, в Будапеште соревновательные объекты находятся на значительном расстоянии друг от друга, а пользоваться специальными автобусами было не всегда удобно.

В общественно-политической жизни Венгрии наблюдается разброд и шатание. Прямо перед входом на одну из площадок чемпионата мира проходит акция за сохранение больницы для бездомных. Представить такую картину в Казани, конечно же, невозможно. К слову, бездомные в большом количестве встречаются на улицах, в парках и в метро.

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У хозяев чемпионата ярко выражено национальное чувство. Пловчиху Катинку Хошшу и других венгерских спортсменов трибуны встречали так, как если бы французы – Жанну Д`Арк после взятия Орлеана. Результаты выступления сборной Венгрии стали наглядной иллюстрацией пословицы: дома и стены помогают.

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Во время соревнований было принято несколько важных решений: президентом FINA переизбрали 81-летнего Хулио Маглионе, синхронное плавание переименовали в артистическое, а Казань утвердили в качестве места проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.

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В 2015-м в Казани сборная России завоевала 17 медалей, из них в плавании – 4. В 2017 году – 25 и 10 медалей соответственно.

Судя по феноменальным результатам молодых российских пловцов, смена поколений в сборной, о которой так долго говорили функционеры от российского спорта, если не завершилась, то вот-вот произойдет. Так что на чемпионате 2019 года в Кванджу мы увидим совсем иную команду. Появятся ли в национальной сборной представители Коми? Заведутся ли у рыбы блохи?

Борис Игнатов, фото автора