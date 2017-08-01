В Сыктывкаре не нашлось желающих арендовать часть пристройки к бывшему роддому

Мэрия столицы Коми объявляла аукцион на право пятилетней аренды помещений по улице Бабушкина, 11 (здание за бывшими земской больницей и роддомом). Заявки на торги принимались по 19 июля, а конкурс был назначен на 20 июля. Начальная цена – почти 220 тысяч рублей в месяц. За эту сумму предлагали в аренду второй этаж здания площадью 542 квадратных метра. Как позднее пояснил мэр Сыктывкара Валерий Козлов, выставлено было не основное здание, которое является памятником архитектуры, а его пристройка, расположенная во дворах.

В администрации Сыктывкара «КомиОнлайну» 1 августа рассказали, что аукцион не состоялся – на него не поступило ни одной заявки. Вскоре будет объявлен новый конкурс.

*** Здание уездной земской больницы (филиала Кировской медицинской академии) считается одним из красивейших сооружений Сыктывкара.

Решение о строительстве кирпичной больницы было принято 2 сентября 1907 года. Проект и смета на строительство «каменного корпуса для хирургического отделения больницы и амбулатории» были составлены в 1908 году техником-строителем Е.Сорокиным по плану, предложенному земским врачом Шмелевым.

Строительство неоднократно приостанавливали. В 1916 году все строительные и отделочные работы удалось завершить. Осенью того же года в здании разместилась земская больница. По решению коллегии Облздрава 5 января 1922 года в здании открылась областная больница на 40 коек с четырьмя отделениями: хирургическим, терапевтическим, неврологическим и гинекологическим.

С осени 1938-го по осень 1997-го в здании размещался городской родильный дом. В 1951 году по проекту архитектора Ф.Тентюковой здание было надстроено вторым этажом.

Летом 1998-го здание было передано лечебному факультету Коми филиала Кировской государственной медицинской академии.

Здание находится под охраной государства как памятник архитектуры. На мемориальной доске, установленной в 2006 году, указано: «Памятник истории и культуры. Больница уездная земская 1910-1916 гг. Автор проекта – земский техник Сорокин Е.Г. Реконструкция – Тентюковой Ф.А. Охраняется государством».

По решению общественного совета по вопросам культурного наследия здание рекомендовано включить (в числе других 11 объектов) в планы и программы развития региона.

*** В Коми имеется примерно 300 объектов культурного наследия, находящихся под охраной государства. Еще 653 объекта считаются выявленными, то есть ждут своего включения в реестр. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 142 объекта, в неудовлетворительном, аварийном и руинированном – 50 памятников, еще по двум объектам информация отсутствует, 21 памятник утрачен. С охраной архитектурных памятников и объектов культурного наследия в Коми возникают проблемы: нет денег, специалистов и актуальной законодательной базы.

Фото Катерины Клепиковской