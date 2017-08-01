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Вторник, 01 августа 2017, 16:16
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16:16
Россияне не перестают утверждать, что счастливы

Как и весной, результаты опроса показали, что большая часть населения страны настроена позитивно.

По результатам опроса ВЦИОМ, 84 процента россиян чувствуют себя счастливыми. И эта цифра почти повторяет рекорд счастливых чувств, который случился весной этого года, тогда он достиг 85 процентов. Об этом говорится в материале «Российской газеты».

Наличие семьи делает счастливыми 33 процента россиян, а 14 процентов счастливы от того, что у них есть дети. Еще 22 процента назвали залогом счастья хорошее самочувствие и здоровье свое и родных и близких. Около 10 процентов недовольны жизнью из-за проблем материального характера, 5 процентам омрачает жизнь нездоровье и безработица.

«Самооценка населением своего настроения продолжает оставаться весьма высокой. Это вступает в явное противоречие с нашими же данными об усталости от кризиса. Это объясняется тем, что материальное положение - не единственный фактор, определяющий настроение людей. Когда экономические затруднения не носят критического характера, благополучия в семье и нормального здоровья для хорошего настроения оказывается вполне достаточно», - цитируют РИА Новости ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМ Олега Чернозуба.

В марте этого года Россия вошла в список из 50 самых счастливых стран, правда, в самый его конец. Год назад стали известны результаты исследований американских ученых: опросив более 1,5 тысячи человек в возрасте от 21 до 99 лет, специалисты пришли к выводу, что состояние счастья зависит от возраста человека. Таким образом, пожилые люди чаще считают себя счастливыми, чем молодежь.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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Россия
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счастьесемьясоцпроснастроениемолодежьстарики
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