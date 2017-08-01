Госдолг Коми в июле увеличился на 1,6 миллиарда рублей

На начало 2017 года государственный долг Коми составлял 41,8 миллиарда рублей. В течение года сумма то увеличивалась (до 44 миллиардов в марте), то снижалась (до 38 миллиардов в мае). К 1 августа размер госдолга снова подрос, составив 40 миллиардов 366,069 миллиона рублей.

В структуре госдолга половина суммы приходится на облигационные займы.

Государственные ценные бумаги – 20 миллиардов 161,5 миллиона рублей

Это три облигационных займа 2014, 2015 и 2016 годов на 5,05 миллиарда, 7 миллиарда (в июле он был частично погашен – на 1,5 миллиарда) и 3,095 миллиарда рублей соответственно. Окончательный срок погашения по ним – 2019-й, 2021-й и 2022-й. В июне 2017 года зарегистрированы облигации нового займа на сумму 5 миллиардов 16,5 миллиона рублей.

Бюджетные кредиты – 12 миллиардов 677,95 миллиона рублей

Это кредит 2010 года (205,825 миллиона), 2011 года (403,195 миллиона), два кредита 2015 года – на 5,352 и 2,116 миллиарда рублей. Первые два надо будет погасить до 2034 года, два последних – до 2018 года. В июле Минфин вновь привлек краткосрочный кредит казначейства на сумму 4,6 миллиарда.

Банковские кредиты – 6 миллиардов 960 миллионов рублей

За июль сумма уменьшилась на 1,485 миллиарда – были выплачены два кредита. Республика в 2019-2020 годы еще должна расплатиться по трем ссудам, деньги были получены в Сбербанке.

Госгарантии – 566,619 миллиона рублей

За июнь сумма сократилась на 1 миллион рублей.

Объем госгарантий за «Сыктывкарский водоканал» по кредиту «Европейского Банка Реконструкции и Развития» на реализацию проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» сроком погашения в ноябре 2020 года составляет 89,426 миллиона рублей.

Действует кредитный договор с «Саровбизнесбанк» на реализацию проекта «Развитие застроенных территорий Сыктывкара на 2013-2017 годы», объем госгарантий стал меньше на 1 миллион, составив 90,833 миллиона рублей.

По трем договорам с федеральным агентством воздушного транспорта на реализацию проекта «Организация авиаперевозок на воздушном судне L-410» госгарантии республики за ОАО «Комиавиатранс» составляют 198 миллионов рублей, по проекту «Организация авиаперевозок на воздушном судне Embraer-145» – 188,36 миллиона рублей.

Внешнего долга у Коми нет.

*** По прогнозу Минфина Коми, к концу 2017 года размер госдолга может приблизиться к 50 миллиардам рублей, составив 91 процент к уровню доходов. К 2020-му этот показатель может увеличиться до 97 процентов. В ведомстве считают это предельно допустимым уровнем, все чаще повторяя, что необходимо заниматься оптимизацией расходов. Скорее всего, в этом году министерство финансов продолжит брать ссуды у банков и привлекать бюджетные деньги казначейства на непродолжительный период.

Минфин прогнозировал, что в 2017-м обслуживание госдолга обойдется почти в 5 миллиардов рублей (за первые пять месяцев расходы составили 1,45 миллиарда).

Фото Владилена Олофинского