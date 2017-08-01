КомиОнлайн

Новости

Вторник, 01 августа 2017, 16:00
  • 240
  • 0
  • 1

16:00
Более семи тысяч предпринимателей в Коми перешли на онлайн-кассы

Каждая десятая – это смарт-терминал нового поколения.

Требование обеспечить передачу данных каждого кассового чека или бланка строгой отчетности оператору фискальных данных в онлайн-режиме установлено федеральным законом. С 1 июля 2017 года вся контрольно-кассовая техника микро- и малого бизнеса должна быть приведена в соответствие. С 1 июля 2018 года требование будет распространено на весь бизнес в России.

По данным регионального управления ФНС, в Коми на современные кассы перешли уже семь тысяч предпринимателей. Всего в реестр ФНС России внесено 27 производителей и 80 моделей онлайн-касс, в том числе и разработка дочерней компании Сбербанка – онлайн-касса «Эвотор», сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

«Эвотор» - это онлайн-касса нового поколения с планшетом на базе Android. Компьютер, фискальный накопитель, принтер чеков – все в одном маленьком корпусе. Онлайн-кассы «Эвотор» внесены в реестр ФНС, работают со всеми зарегистрированными операторами фискальных данных и позволяют вести статистику продаж в торговой точке.

«Эвотор» позволяет наблюдать за своим бизнесом из любой точки мира, собирать и консолидировать статистику по всем торговым точкам, выполнять тонкую настройку кассы благодаря магазину приложений и расширять ее возможности с помощью дополнительного оборудования, говорится в пресс-релизе.

На территории России смарт-терминалы «Эвотор» ежедневно передают данные более чем о 1,5 миллиона чеков, дневной оборот составляет почти 1 триллион рублей. Почти половина операций совершается с помощью карт.

В малом и микробизнесе Коми уже установили свыше 500 смарт-терминалов «Эвотор», что составляет 10 процентов от общего количества установленных онлайн-касс различных производителей. Поставкой смарт-терминалов «Эвотор» в республике занимается несколько организаций, треть объема реализована через Сбербанк.

Подробную информацию о приобретении онлайн-кассы «Эвотор» можно получить в отделениях Сбербанка или договорившись с менеджером о встрече по телефонам в Сыктывкаре: 28-66-34, 28-66-26.

*** Генеральная лицензия Банка России № 1481. Официальный сайт — www.sberbank.ru.

На правах рекламы

Фото с сайта ekassa24.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
БизнесТехнологии
ПоTechи
Сбербанк
онлайн-кассаоборудованиебанкотчетность
Материалы по теме
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Водитель-экспедитор (категория С)
МАГНИТ, Розничная сеть (Сыктывкар)
от 37500 до 41500 RUR

Директор магазина одежды
Мэлон Фэшн Груп (Сыктывкар)

от 50000 до 65000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Август 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика