Более семи тысяч предпринимателей в Коми перешли на онлайн-кассы

Требование обеспечить передачу данных каждого кассового чека или бланка строгой отчетности оператору фискальных данных в онлайн-режиме установлено федеральным законом. С 1 июля 2017 года вся контрольно-кассовая техника микро- и малого бизнеса должна быть приведена в соответствие. С 1 июля 2018 года требование будет распространено на весь бизнес в России.

По данным регионального управления ФНС, в Коми на современные кассы перешли уже семь тысяч предпринимателей. Всего в реестр ФНС России внесено 27 производителей и 80 моделей онлайн-касс, в том числе и разработка дочерней компании Сбербанка – онлайн-касса «Эвотор», сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

«Эвотор» - это онлайн-касса нового поколения с планшетом на базе Android. Компьютер, фискальный накопитель, принтер чеков – все в одном маленьком корпусе. Онлайн-кассы «Эвотор» внесены в реестр ФНС, работают со всеми зарегистрированными операторами фискальных данных и позволяют вести статистику продаж в торговой точке.

«Эвотор» позволяет наблюдать за своим бизнесом из любой точки мира, собирать и консолидировать статистику по всем торговым точкам, выполнять тонкую настройку кассы благодаря магазину приложений и расширять ее возможности с помощью дополнительного оборудования, говорится в пресс-релизе.

На территории России смарт-терминалы «Эвотор» ежедневно передают данные более чем о 1,5 миллиона чеков, дневной оборот составляет почти 1 триллион рублей. Почти половина операций совершается с помощью карт.

В малом и микробизнесе Коми уже установили свыше 500 смарт-терминалов «Эвотор», что составляет 10 процентов от общего количества установленных онлайн-касс различных производителей. Поставкой смарт-терминалов «Эвотор» в республике занимается несколько организаций, треть объема реализована через Сбербанк.

Подробную информацию о приобретении онлайн-кассы «Эвотор» можно получить в отделениях Сбербанка или договорившись с менеджером о встрече по телефонам в Сыктывкаре: 28-66-34, 28-66-26.

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