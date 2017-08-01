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16:46 В Сыктывкаре вновь собирают «Чудо-портфель» для первоклассников
Акция продлится до 24 августа. Участвовать могут все.
В преддверии Дня знаний в Год добрых дел в Коми центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара запустил традиционную социальную благотворительную акцию «Чудо-портфель». Она должна помочь обеспечить канцелярскими товарами детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Стоимость разноцветных карандашей, пеналов, дневников и тетрадей слишком высока для детей из таких семей. Чтобы помочь им поверить в чудо, организаторы акции решили подготовить для будущих первоклассников подарок-сюрприз к новому учебному году.
С 31 июля по 24 августа каждый житель Сыктывкара может внести свой вклад в это большое доброе дело: принести канцтовары в отделения учреждения по адресам:
- «Подросток» (улица Морозова, 158, телефон: (8212) 31-46-98);
- «Семья» (улица Малышева, 13, телефон: (8212) 22-22-82);
- «Огонек» (улица Тентюковская, 126, телефон: (8212) 22-51-80);
- «Вера» (улица Ручейная, 17, телефон: (8212) 31-94-24);
- «Райда» (улица Пушкина, 80, телефон: (8212) 24-40-38);
Режим работы отделений:
С понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.
Заключительным этапом благотворительной акции станет торжественное вручение всего собранного детям на праздниках, которые состоятся с 24 по 30 августа.
Подробную информацию об акции можно получить по телефону: (8212) 21-46-47.
Фото с сайта pixabay.com
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