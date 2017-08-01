В Сыктывкаре вновь собирают «Чудо-портфель» для первоклассников

Акция продлится до 24 августа. Участвовать могут все.

В преддверии Дня знаний в Год добрых дел в Коми центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара запустил традиционную социальную благотворительную акцию «Чудо-портфель». Она должна помочь обеспечить канцелярскими товарами детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Стоимость разноцветных карандашей, пеналов, дневников и тетрадей слишком высока для детей из таких семей. Чтобы помочь им поверить в чудо, организаторы акции решили подготовить для будущих первоклассников подарок-сюрприз к новому учебному году.

С 31 июля по 24 августа каждый житель Сыктывкара может внести свой вклад в это большое доброе дело: принести канцтовары в отделения учреждения по адресам:

- «Подросток» (улица Морозова, 158, телефон: (8212) 31-46-98);

- «Семья» (улица Малышева, 13, телефон: (8212) 22-22-82);

- «Огонек» (улица Тентюковская, 126, телефон: (8212) 22-51-80);

- «Вера» (улица Ручейная, 17, телефон: (8212) 31-94-24);

- «Райда» (улица Пушкина, 80, телефон: (8212) 24-40-38);

Режим работы отделений:

С понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Заключительным этапом благотворительной акции станет торжественное вручение всего собранного детям на праздниках, которые состоятся с 24 по 30 августа.

Подробную информацию об акции можно получить по телефону: (8212) 21-46-47.

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