На корткеросском аэродроме высадился мэр Звездного

Летчики-испытатели из Самарской области заметили местный аэропорт с воздуха, и он им понравился.

Как сообщает газета «Звезда», 28 июля на корткеросском аэродроме высадились представители SPU AeroVolga. «АэроВолга» – это Самарское научно-производственное объединение, занимающееся разработкой, испытанием машин малой авиации и их продажей.

Во время проведения испытаний и был замечен аэропорт села Корткерос, который привлек внимание самарских испытателей удобным расположением.

С испытателями прилетел мэр Звездного полковник ВВС Валерий Токарев, который в беседе с руководителем администрации Корткеросского района Василием Гончаренко отметил важную роль ДОАСААФ в развитии патриотического воспитания детей и молодежи муниципалитета через приобщение к авиаспорту и интерес детей к гражданской авиации.

Это не последнее приземление самолетов, которые ожидаются в Корткеросском районе в этом году. Впервые в Коми 19 (с 11:00) и 20 августа (до 23:00) состоится слет малой и сверхлегкой авиации «Небесные тихоходы».

Слет предполагает шоу-программу, показательные выступления профессиональных пилотов, презентации и семинары, выставки летательных аппаратов, оборудования и комплектующих, полеты, в которых можно будет принять участие, и другие мероприятия. Кроме того, в Корткеросе состоится ежегодный рок-фестиваль «Из Рок».

Фото с сайта zvezdakomi.ru