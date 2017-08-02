«Коми республиканский телевизионный канал» вновь стал прибыльным

На сайте «Коми республиканского телевизионного канала» опубликовано аудиторское заключение на бухгалтерскую отчетность за 2016 год, хотя годового отчета за прошлый год на сайте центра раскрытия информации до сих пор нет.

Согласно представленным документам, в 2016 году акционерное общество получило 125,92 миллиона рублей доходов (на 1,7 процента больше, чем в 2015-м), расходы составили 125,53 миллиона (на 3,4 процента меньше, чем годом ранее). Прибыль до налогообложения составила 385 тысяч рублей, чистая прибыль – 164 тысячи.

Напомним, в 2015 медиакомпания показала убыток в размере 4,9 миллиона рублей, хотя до этого в течение четырех лет работала с прибылью: в 2014-м она равнялась 217 тысячам рублей, в 2013-м – 253 тысячам, в 2012-м – 16,85 миллиона рублей, в 2011-м – 3,57 миллиона.

Из бухгалтерских документов также следует, что выручка в 2016 году выросла на 31 процент и составила 20,89 миллиона рублей, но с учетом себестоимости продаж (107,93 миллиона рублей) валовый убыток составил 87,04 миллиона рублей (в 2015-м он был больше – около 93 миллионов). Управленческие расходы сократились с почти 20 миллионов до 16 миллионов рублей.

Со 166 до 131 человека уменьшилась численность работников. Общий фонд оплаты труда в 2016 году составил 62,4 миллиона рублей, в том числе 14 миллионов пошли на формирование зарплатного фонда управленческого состава. О средней зарплате на телеканале ничего не говорится, в 2014-2015 годах она равнялась 29,3 тысячи рублей в месяц.

Среди достижений 2016 года названы создание обособленного подразделения телеканала – ухтинского отдела дирекции информационных программ и создание нематериальных активов (аудиовизуальных произведений) на сумму 4,6 миллиона рублей. Общая стоимость нематериальных активов на конец года достигла 13,3 миллиона.

*** ГУП «Коми республиканский телевизионный канал» было преобразовано в акционерное общество в декабре 2010 года. Уставной капитал равен 18 миллионам 27 тысячам рублей, разделенный на 18027 обыкновенных акций стоимостью 1000 рублей каждая. Все они принадлежат министерству имущественных и земельных отношений Коми. «КРТК» – это телеканал «Юрган» («Звучный») и «Радио «Юрган» (до апреля 2016 года – «Коми народное радио»). Зона охвата телеканала, как говорилось в отчете за 2015 год, превышает численность населения (860 тысяч зрителей и слушателей пи 855 тысяч жителей). Заявляется, что деятельность «Юргана» направлена на сохранение, развитие и распространение культуры коми народа и его языка, получения и распространения информации, производства и трансляции телепрограмм, предоставления оперативной, независимой и полной информации телезрителям о событиях в республике и за ее пределами. «Радио «Юрган» вещает в интернете.

Фото Катерины Клепиковской