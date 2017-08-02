Синоптики обещают теплый и дождливый август в Коми

Последний летний месяц начался с прохладной погоды. В Заполярье ночь на 2 августа ознаменовалась первыми заморозками: в Воркуте был минус 1 градус, а в Елецком – минус 2. Однако угроза заморозков миновала и намечена тенденция на потепление, сообщается на сайте Коми ЦГМС.

В августе температурный фон прогнозируют неустойчивым, с заметным снижением только в последней пятидневке.

В целом август по вине частых циклонов ожидается дождливым, сухие периоды будут непродолжительными и наиболее вероятны во второй декаде. Практически до конца первой декады сохранится прохладная погода с частыми дождями разной интенсивности: от небольших до сильных, в отдельные дни — с грозами.

Дневные температуры прогнозируются в пределах 15-22 градусов, ночные — 5-12 градусов, на крайнем севере в отдельные ночи — около нуля. Вторая декада ожидается теплой, но в отдельные дни — с умеренными дождями. Температура воздуха в ночные часы прогнозируется в пределах 8-13 градусов, в дневные — 17-22.

По долгосрочному прогнозу, в заключительные 10 дней августа наметится устойчивая тенденция на снижение температурного фона. В отдельные ночи возможны заморозки до минус 2 градусов. В начале декады дневной прогрев еще будет достигать 20 градусов, в последней пятидневке — только 8-15.

В целом, в августе месячная сумма осадков и средняя месячная температура воздуха в большинстве районов будут близкими к среднестатистическим значениям.

Фото Владилена Олофинского