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Среда, 02 августа 2017, 16:14
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16:14
В центре занятости Усть-Куломского района нашли фиктивную работу для водителя

Бывший руководитель учреждения подозревается в злоупотреблении полномочиями.

В Усть-Куломском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора районного центра занятости населения. Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, по данным следствия, в период с октября 2014 года по февраль 2016 года подозреваемый использовал свое служебное положение вопреки интересам учреждения, причинив ему ущерб на 90 тысяч рублей.

В частности, с индивидуальным предпринимателем было заключено четыре договора по оказанию автотранспортных услуг, которые фактически учреждению не предоставлялись. При этом зарплату водитель получал из средств центра занятости. Часть денег предприниматель передавал экс-директору, который расходовал их на нужды учреждения, а также на иные цели.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиУсть-Куломский район
Криминал
Пресс-релизы
работаводительтрудоустройство
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