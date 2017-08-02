Вал Гамбурцева отметил юбилей в производственном ритме

ООО «РН – Северная нефть», дочернее общество НК «Роснефть», отметило 15 лет с начала нефтедобычи на Вале Гамбурцева.

Природно-географические и геологические особенности территории, а также свойства нефтесодержащей жидкости сделали Вал Гамбурцева крайне сложным в плане изучения, разработки и освоения. Наработанный опыт организации производства в непростых условиях Заполярья и созданная технологическая база стали хорошей основой для дальнейшего продвижения «РН – Северная нефть» на Север, говорится в материале пресс-службы компании.

Сегодня добывающий фонд Хасырейского, Черпаюского и Нядейюского месторождений насчитывает свыше 130 скважин. Среднесуточная добыча составляет более трех тысяч тонн. Реализуемая в рамках проекта программа уплотняющего бурения позволяет повысить коэффициент извлечения нефти. Инфраструктура Вала развивается и включает десятки важнейших современных объектов, обеспечивающих производство полного цикла, способное работать в автономном режиме за сотни километров от города в условиях тундры.

В феврале 2017 года на месторождениях Вала была добыта 35-миллионная тонна нефти с начала освоения участка недр – достойный показатель профессионализма нефтяников, строителей, буровиков – всех, кто отдал любимому делу часть жизни.

А начиналась история покорения Вала в далеком 2001-м. По решению экспертной комиссии, работавшей в Нарьян-Маре, 10 марта победителем инвестиционного конкурса на право пользования недрами с целью геологического изучения и добычи углеводородного сырья на месторождениях Вала Гамбурцева стала «Северная нефть». Уже в июне специалисты маркшейдерской службы предприятия приступили к топографической съемке площадок под будущие буровые, ДНС, подземные и наземные коммуникации, занялись определением мест их оптимального расположения. За три месяца составили все топографические карты кустов и площадок, проложили трассу под будущий нефтепровод, позволив строителям, дорожникам, буровикам без промедления приступить к работам по проекту.

В конце 2001-го началось строительство межпромыслового нефтепровода, который стал ключевым объектом проекта. Из 103 километров трубопровода 23 проложены под землей, наземная часть в районе вечной мерзлоты уложена на сваях, три вантовых перехода помогли преодолеть реки, а для беспрепятственной миграции оленей устроено семь переходов. А 26 апреля 2002 года Вал Гамбурцева был соединен с действующей трубопроводной системой «Северной нефти», уже 5 июля в торжественной обстановке в пробную эксплуатацию ввели Хасырейское и Черпаюское месторождения, дав официальный старт нефтедобыче на Вале Гамбурцева.

Поворотным в истории «Северной нефти» стал 2003 год - предприятие вошло в состав НК «Роснефть». Благодаря стабильным инвестициям, начался стремительный рост производства, ежегодный прирост добычи составлял 40-50 процентов. Уже в 2004 году все три месторождения Вала Гамбурцева были введены в промышленную эксплуатацию.

Через три года после начала добычи на Вале Гамбурцева на Хасырее в эксплуатацию была сдана первая очередь стратегически важного объекта - участка газотурбинных электростанций (УГТЭС, энергоцентр), который обеспечил надежное энергоснабжение Хасырейского, Черпаюского и Нядейюского месторождений.

В 2007-м Вал Гамбурцева стал мощным промышленным центром. Современные ДНС, система ППД, водозабор с озера Ватьярты, разветвленная сеть трубопроводов различного назначения, станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, полигон для размещения нефтезагрязненных грунтов и ТБО, установка утилизации ТБО - таков далеко не полный перечень объектов производственной инфраструктуры, позволяющих «северным» месторождениям действовать в автономном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование всей технологической цепочки – от добычи, подготовки и учета до транспортировки черного золота.

Параллельно промышленной создавалась и социально-бытовая инфраструктура. Всего за несколько лет на месторождениях Вала появились новые столовые, жилые комплексы, возможности для полноценного труда, отдыха и занятий спортом.

Социально-бытовые условия на Вале Гамбурцева и других месторождениях «РН – Северная нефть» постоянно совершенствуются - это соответствует политике компании и требованиям корпоративных стандартов в области социального обеспечения персонала.

Несмотря на достаточную освоенность, месторождения Вала Гамбурцева продолжают развиваться. В 2016 году на Хасырее и Черпаю обустраивались кусты скважин, на Черпаюском участке освоили и вывели на режим эксплуатации четыре скважины. В 2017 году развитие Вала продолжается. На Хасырее ведется бурение боковых стволов скважин, планируется строительство скважин, построена новая лаборатория, в которой проводится полный комплекс исследований нефтесодержащей жидкости и пластовых вод.

А значит - впереди у коллектива «РН – Северная нефть» и Вала Гамбурцева еще не одна юбилейная тонна нефти и череда круглых дат, каждая из которых станет еще одной славной страницей в истории предприятия.

*** Вал Гамбурцева - комплекс из трех месторождений - Хасырейского, Черпаюского и Нядейюского – протяженностью 90 километров и площадью более 520 квадратных метров, расположенных в Большеземельской тундре.

Фото предоставлено пресс-службой «РН – Северная нефть»