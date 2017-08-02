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Среда, 02 августа 2017, 17:53
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17:53
В Коми с начала года матпомощь на газификацию жилья получили 57 человек

Расходы бюджета республики на это составили около двух миллионов рублей.

По данным министерства труда, занятости и социальной защиты Коми, материальную помощь при газификации жилья жители региона могут получить на основании двух республиканских законов.

«Во-первых, государственную поддержку при газификации жилья могут получить отдельные категории граждан*. Размер матпомощи составляет до 30 тысяч рублей. На 1 июля 2017 года этим видом государственной республиканской поддержки воспользовались 50 человек», - сообщили в ведомстве.

Кроме этого, материальная помощь при газификации жилья предоставляется также малоимущим гражданам**.  Ее размер - до 50 тысяч рублей. За полгода такую поддержку получили семь жителей республики с низкими доходами.

«Материальная помощь на газификацию жилья по каждому из оснований выплачивается единовременно. Одно из основных условий получения такой поддержки от государства – это принадлежность жилья гражданину на праве собственности или на праве долевой собственности», - рассказали в ведомстве.

Для получения этого вида государственной социальной помощи, гражданам необходимо обратиться в центр соцзащиты по месту жительства.

* Материальная помощь предоставляется: а) одиноко проживающим пенсионерам, а также супружеским парам из числа указанных лиц или совместно проживающим гражданам из числа указанных лиц, не являющимся супружеской парой; б) семьям, имеющим двоих и более детей в возрасте до 18 лет; в) неполным семьям, в которых один родитель воспитывает одного и более детей до 18 лет; г) семьям, имеющим детей-инвалидов; д) инвалидам Великой Отечественной войны, указанным в статье 4 федерального закона «О ветеранах»; е) участникам Великой Отечественной войны, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 федерального закона «О ветеранах»; ж) семьям, в которых возраст супругов не превышает 30 лет; з) специалистам в возрасте до 30 лет, которые не менее трех лет после окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность, проживают в сельских населенных пунктах или поселках городского типа в Республике Коми и работают в организациях, расположенных в указанных населенных пунктах; и) инвалидам боевых действий и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий.

** Малоимущим гражданам материальная помощь в связи с необходимостью газификации жилых помещений предоставляется в рамках закона «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми».

Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара

«КомиОнлайн»
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Общество
Социум
Газификацияматпомощьсоцподдержкакатегории населения
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