Чаще других с вредными условиями труда в Коми сталкиваются шахтеры и бумажники

В телеком-отрасли лишь каждый 20-й может получать компенсацию за вредность.

Ежегодно Комистат собирает сведения о состоянии условий труда работников в сельском и лесном хозяйстве, добыче полезных ископаемых; обрабатывающих производствах, тепло- и электроэнергетике, строительстве, связи и на транспорте – то есть в организациях, где процессы могут быть связаны с вредными и опасными условиями труда. Субъекты малого предпринимательства в расчет не берутся.

На конец 2016 года списочная численность работников организаций перечисленных видов деятельности составила в республике 116,5 тысячи человек. Из них 54,9 тысячи человек (47 процентов) трудились на работах с вредными и опасными условиями: 15,8 тысячи были заняты добычей ископаемых, 11,4 тысячи работали в транспортных организациях, 10,7 тысячи – в обрабатывающих производствах, из которых 4 тысячи занимались деревообработкой.

Наибольшая доля занятых на работах с вредными условиями труда наблюдалась в добыче каменного угля – 86 процентов от общей численности работников. В целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности, а также сборе, очистке и распределении воды этот показатель составлял 68 процентов. Минимальное значение (5 процентов) – в организациях связи.

Каждый четвертый работник (28,5 тысячи человек) обследуемых предприятий был подвержен профессиональному риску из-за воздействия повышенного уровня шума, ультразвука, инфразвука. Чаще других его испытывали занятые в целлюлозно-бумажном производстве, добыче угля, производстве машин и оборудования, железнодорожном транспорте.

В условиях повышенной концентрации вредных химических веществ и смесей в воздухе трудились 8,7 тысячи человек. С этим явлением столкнулся каждый пятый, занятый обработкой древесины.

Общее количество работающих в условиях, отклоняющихся от нормативных значений освещенности, составило 8,2 тысячи. В целлюлозно-бумажном производстве 38 процентов списочного состава трудились под воздействием этого фактора производственной среды.

Испытывали повышенный уровень вибрации на своих рабочих местах 8 тысяч работников. Каждый шестой – в производстве машин и оборудования, а так же в лесном хозяйстве и лесозаготовках.

Трудились под воздействием повышенной концентрации вредных веществ в воздухе 6 тысяч человек. Более половины из них работали в угледобывающих организациях.

Немногим более 5 тысяч были заняты на рабочих местах, где температура воздуха была ниже или выше оптимальных значений. В большей степени с этим сталкиваются занятые добычей угля, а также производством, передачей и распределением пара и горячей воды.

Работа 25,4 тысячи человек была связана с тяжестью трудового процесса, иными словами, они занимались тяжелым физическим трудом. Каждый третий из них – работник организаций по добыче полезных ископаемых. В списочной численности занятых в угледобывающих организациях доля таких работников составляла 60 процентов. Кроме того, 4,4 тысячи человек трудились в транспортных предприятиях, 4 тысячи – в теплоэнергетике. Из общего числа 3 тысячи человек, занятых тяжелым физическим трудом, – представительницы слабого пола.

Нагрузку на центральную нервную систему испытывали 9 тысяч человек. Наиболее высокий этот показатель на железнодорожном транспорте.

Среди занятых на работах с вредными и опасными условиями труда насчитывалось 8,2 тысячи женщин, то есть 15 процентов. Каждая пятая трудилась в организациях по добыче полезных ископаемых, 1,3 тысячи – в производстве, передаче и распределении пара и горячей воды, 1,1 тысячи – в деревообработке.

Удельный вес слабого пола на работах с вредными условиями труда в общей численности женщин обследованных организаций составил 26,6 процента, мужчин – 54,4 процента.

Почти половина из них трудилась в обрабатывающих производствах. В списочной численности женщин, работающих в деревообрабатывающих организациях, 40% составляла именно эта категория.

Законодательством предусмотрено право работников на получение гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях. Самыми распространенными формами гарантий и компенсаций в республике являлись проведение периодических медицинских осмотров и оплата труда в повышенном размере. Также работники имели право на бесплатное получение молока или других равноценных продуктов, на досрочное назначение страховой пенсии по старости по достижении определенного стажа работы, дополнительные дни к отпуску, сокращенный рабочий день.

В среднем фактические расходы на одного работника, имеющего право на гарантии и компенсации, в 2016 году составили 10 тысяч рублей, что на 3,6 процента больше, чем годом ранее.

Фото с сайта rkomi.ru