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Четверг, 03 августа 2017, 11:07
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11:07
УФАС по Коми заподозрило две фирмы в сговоре на торгах по ремонту дорог

  Возбуждено антимонопольное дело.

Как сообщает управление антимонопольной службы по Коми, в 2015-2016 годах государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Коми» объявило ряд электронных аукционов на реконструкцию мостов через реки Лекъю и Еда на дороге Усогорск – Благово – Чупрово, выполнение проектных работ по ремонту моста через реку Большая Кожва дороги Ираель – Ижма – Усть-Цильма, а также открытый конкурс на реконструкции дороги Ираель – Ижма – Усть-Цильма и моста через ручей.

Участвовали в торгах ООО «ПИФ «Проектант» и ООО «ГеоПроектСтрой».

При проведении аукционов хозяйствующие субъекты незначительно снижали начальную цену контракта (не более 1 процента), в итоге победил «ГеоПроектСтрой», поскольку «ПИФ «Проектант» предлагало цену контракта первым и в дальнейшем не торговался. При проведении открытого конкурса «ПИФ «Проектант» предложил цену, равную начальной стоимости контракта.

Более того, «ПИФ «Проектант», выиграв один из аукционов, в дальнейшем не предпринял всех необходимых мер для подписания соглашения с заказчиком, в результате чего контракт был заключен с ООО «ГеоПроектСтрой», которое в дальнейшем заключило договор на выполнение этих работ именно с «ПИФ «Проектант».

Как считают в УФАС между двумя фирмами имеются тесные хозяйственные отношения и финансовые связи. Так, между ними заключен ряд договоров на выполнение проектных работ и инженерных изысканий, а в 2016 году «ГеоПроектСтрой» предоставил «ПИФ «Проектант» беспроцентный займ на значительную сумму.

Таким образом, в рассматриваемых действиях двух организаций имеются признаки заключения антиконкурентного соглашения, которое могло привести к поддержанию цен на торгах. В отношении «ПИФ «Проектант» и «ГеоПроектСтрой» возбуждено антимонопольное дело.

Фото с сайта sosnogorsk.org

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Бизнес
Делу время
ремонт дорогСговорУФАС
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