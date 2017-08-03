Россияне стали терпимее относиться к качеству продуктов, заменивших санкционные товары

В августе 2014 года Россия в качестве ответных санкций ввела продуктовое эмбарго на ряд товаров из западных стран. Это привело сначала к исчезновению с полок магазинов некоторых привычных продуктов и брендов, а потом к попыткам их замещения – либо поставками из других стран, либо товарами отечественного производства. Качество некоторых товаров из санкционных категорий вызывало и продолжает вызывать нарекания.

Исследовательский холдинг «Ромир» попросил респондентов оценить качество продуктов, которые появились на полках магазинов после введения санкций. Оценке подверглись молоко и молочные продукты, мясо и мясная гастрономия, рыба и морепродукты, сыры, овощи и фрукты.

В 2015 году наибольшей критике подверглось качество сыров. А наиболее стабильным, по мнению респондентов, сразу после введения эмбарго оставалось качество молока и молочных продуктов. На сегодня ситуация с этими двумя категориями несколько изменилась, немного улучшившись относительно сыров и ухудшившись по «молочке».

Теперь уже более половины опрошенных (57 процентов) считают, что качество сыров за последний год не изменилось, хотя при предыдущем опросе такой ответ давали только 42 процента респондентов. При этом сократилась доля тех, кто считает, что качество сыров продолжает ухудшаться. Полтора года назад такого мнения придерживались треть россиян, сегодня же – чуть более четверти. Число тех, кто видит улучшения в качестве сыров, снизилось незначительно, в рамках статистической погрешности – с 13 до 10 процентов.

В оценках качества молока и молочной продукции доли тех, кто находит его неизменным (65 процентов) либо улучшившимся (15 процентов), почти не изменились с момента предыдущего опроса. Однако за полтора года вдвое выросло число россиян, которые отметили ухудшения качества молочных продуктов – с 8 до 15 процентов.

По остальным анализировавшимся категориям отмечен рост числа респондентов, которые считают, что их качество за последний год не изменилось. При оценке качества мяса такой ответ дали 65 процентов опрошенных против 60 процентов в 2015 году. По мясной гастрономии показатель улучшился с 56 до 64 процентов, по рыбе – с 51 до 64 процентов, по овощам – с 52 до 64 процентов, по фруктам – с 53 до 66 процентов. То есть в среднем две трети респондентов не заметили изменений в качестве продуктов из санкционных списков за последний год, тогда как полтора года назад такой ответ давала половина опрошенных.

Судя по всему, ситуация с качеством продуктов из санкционных списков стабилизировалась, делают выводы эксперты.

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