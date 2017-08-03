Ухтинская управляющая компания вернет незаконно взятые с жильцов 250 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, правоохранители Ухты по обращениям жителей дома №61 по проспекту Ленина проверили счета за содержание и текущий ремонт здания. Они обнаружили, что их выставляло ООО «Управляющая компания №1», договор управления с которым был расторгнут.

Установлено, что 19 мая 2015 года собственники дома №61 провели общее собрание, на котором приняли решение о расторжении договора с «УК №1» и выборе в качестве управляющей организации ООО «Ухтажилфонд». «УК №1» о принятом решении уведомили, но на протяжении почти года она все равно выставляла счета за содержание и текущий ремонт дома.

Прокуратура Ухты обратилась в суд с исками в защиту 27 жильцов дома о взыскании с «Управляющей компании №1» необоснованно полученных средств. Суд удовлетворил эти требования в полном объеме: жильцам должны вернуть почти 250 тысяч рублей. После вступления решения в законную силу прокуратура это проконтролирует.

Как сообщала газета «Трибуна», эти же управляющие организации замешаны в другом деле. В декабре 2015 года общее собрание собственников многоквартирного дома №9 по улице Советской приняло решение отказаться от услуг управляющей организации «Ухтажилфонд» (жильцов не устраивало их качество). Выполнять ее обязанности стала «УК №1», которая приступила к обязанностям с 1 января 2016 года.

Через три месяца было проведено новое собрание. На повестке — отмена решения предыдущего собрания и возвращение в «Ухтажилфонд». Однако согласно Жилищному кодексу собрание не может отменить решения предыдущего - это возможно только в судебном порядке. Тем не менее к работе приступил «Ухтажилфонд».

Экс-председатель совета дома Роман Яковлев обратился в суд с просьбой признать решения второго собрания недействительными. В январе 2017 года было вынесено решение: признать, что часть бюллетеней для голосования на повторном собрании была сфальсифицирована, еще часть – не соответствовала требованиям законодательства, но решение, принятое на нем, оставить в силе. То есть, оставить управление домом «Ухтажилфонду». Совет дома известил об этом жильцов, и с 1 апреля они начали оплачивать услуги по содержанию и текущему ремонту прежней УК.

Несмотря на то, что домом с 1 января 2016-го до 1 апреля 2017-го управляла «УК №1», «Ухтажилфонд» потребовала оплатить и ее услуги за весь этот период. Из-за того, что компания предоставила в органы соцзащиты сведения о задолженности, льготники (многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды) оказались лишены компенсации расходов на коммуналку и соцподдержки.

«Все мои обращения на неправомерность подобных действий оказались тщетными, — возмущается Р.Яковлев. — Чиновники тупо ссылаются на пункт в постановлении №115 правительства Коми, где речь идет о злостных неплательщиках. Но какие же мы злостные неплательщики, если весь спорный период аккуратно и в полной мере на основе договора оплачивали счета УК №1? А сегодня меня как главу многодетной семьи вынуждают не только повторно оплатить услуги, но и лишают положенной компенсации. И все это происходит безо всякого разбирательства, без желания вникнуть в суть дела, на основании частного мнения коммерческой структуры».

Фото с сайта tribuna.nad.ru